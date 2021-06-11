"Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут.

Збірна України на Євро: Гливинський зробив однозначну заяву щодо виступів у формі з гаслом "Героям слава"

На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" та "Героям Слава!", зображення карти України з її неподільними кордонами – з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні.

Ми довели, що "Слава Україні", "Героям Слава!", великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні".

Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для "синьо-жовтих" запорукою відважної боротьби на полі", – зазначив Павелко у своєму Facebook.

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