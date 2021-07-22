Олімпійський комітет обрав столицю Олімпіади-2032 – її хотіла провести Україна
Міжнародний олімпійський комітет обрав місце для проведення літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор-2032.
Літня Паралімпіада та Олімпіада-2032 відбудуться у австралійському місті Брісбен. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.
"Для мене – велика честь": прапор України на відкритті ОІ-2020 нестимуть легендарна чемпіонка і король шпаги
Австралія була єдиним претендентом на проведення Олімпійських ігор-2032. Жодна з інших країн не подала свої пропозиції у МОК. Це будуть треті Ігри, які відбудуться у Країні кенгуру. У 1956 році Олімпіаду приймав Мельбурн, а в 2000-му – Сідней. Календар ОІ розписаний до 2032 року, за винятком зимових Ігор-2030. Їхнє місце проведення визначиться у 2023-му.
2022: Пекін – зимова Олімпіада
2024: Париж – літня Олімпіада
2026: Мілан – зимова Олімпіада
2028: Лос-Анджелес – літня Олімпіада
2030: (невідомо) – зимова Олімпіада
2032: Брісбен – літня Олімпіада
Зауважимо, у проведенні Олімпійських ігор-2032 були зацікавлені також Україна та Білорусь. Країни збиралися под ати спільну заявку на організацію головного планетарного спортивного форуму.
"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора
The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021