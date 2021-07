Літня Паралімпіада та Олімпіада-2032 відбудуться у австралійському місті Брісбен. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

Австралія була єдиним претендентом на проведення Олімпійських ігор-2032. Жодна з інших країн не подала свої пропозиції у МОК. Це будуть треті Ігри, які відбудуться у Країні кенгуру. У 1956 році Олімпіаду приймав Мельбурн, а в 2000-му – Сідней. Календар ОІ розписаний до 2032 року, за винятком зимових Ігор-2030. Їхнє місце проведення визначиться у 2023-му.

2022: Пекін – зимова Олімпіада

2024: Париж – літня Олімпіада

2026: Мілан – зимова Олімпіада

2028: Лос-Анджелес – літня Олімпіада

2030: (невідомо) – зимова Олімпіада

2032: Брісбен – літня Олімпіада

Зауважимо, у проведенні Олімпійських ігор-2032 були зацікавлені також Україна та Білорусь. Країни збиралися под ати спільну заявку на організацію головного планетарного спортивного форуму.

