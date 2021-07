Летняя Паралимпиада и Олимпиада-2032 пройдут в австралийском городе Брисбен. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Австралия была единственным претендентом на проведение Олимпийских игр-2032. Ни одна из других стран не подала свои предложения в МОК. Это будут третьи Игры, которые пройдут в стране кенгуру. В 1956 году Олимпиаду принимал Мельбурн, а в 2000-м – Сидней. Календарь ОИ расписан до 2032 года, за исключением зимних Игр-2030. Их место проведения определится в 2023-м.

2022: Пекин – зимняя Олимпиада

2024: Париж – летняя Олимпиада

2026: Милан – зимняя Олимпиада

2028: Лос-Анджелес – летняя Олимпиада

2030: (неизвестно) – зимняя Олимпиада

2032: Брисбен – летняя Олимпиада

Отметим, что в проведении Олимпийских игр-2032 были заинтересованы также Украина и Беларусь. Страны собирались подать совместную заявку на организацию главного планетарного спортивного форума.

