Олимпийский комитет выбрал столицу Олимпиады-2032 – ее хотела провести Украина
Международный олимпийский комитет выбрал место для проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2032.
Летняя Паралимпиада и Олимпиада-2032 пройдут в австралийском городе Брисбен. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
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Австралия была единственным претендентом на проведение Олимпийских игр-2032. Ни одна из других стран не подала свои предложения в МОК. Это будут третьи Игры, которые пройдут в стране кенгуру. В 1956 году Олимпиаду принимал Мельбурн, а в 2000-м – Сидней. Календарь ОИ расписан до 2032 года, за исключением зимних Игр-2030. Их место проведения определится в 2023-м.
2022: Пекин – зимняя Олимпиада
2024: Париж – летняя Олимпиада
2026: Милан – зимняя Олимпиада
2028: Лос-Анджелес – летняя Олимпиада
2030: (неизвестно) – зимняя Олимпиада
2032: Брисбен – летняя Олимпиада
Отметим, что в проведении Олимпийских игр-2032 были заинтересованы также Украина и Беларусь. Страны собирались подать совместную заявку на организацию главного планетарного спортивного форума.
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The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021