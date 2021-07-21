НОК визначився, хто понесе прапор України на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо.

Синьо-жовтий стяг довірять олімпійській чемпіонці з кульової стрільби Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину, повідомляє НОК.

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"Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих та досвідчених представників кульової й стендової стрільби. Мені приємно бути в їхніх рядах", – поділилася своїми враженнями Костевич.

"Для мене велика честь – нести прапор України. Дуже вдячний іншим вітчизняним спортсменам за довіру та повагу. Позитивно ставлюся до того, що буде два прапороносці", – відзначив Нікішин.

Додамо, вперше в історії проведення Олімпіади країни-учасниці повинні мати одразу двох прапороносців – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Олімпійського комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. ОІ-2020 також стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань – жінки.

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