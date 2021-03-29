Після плей-офф кваліфікації у зоні КОНКАКАФ турнір у рамках Олімпійських ігор отримав 16 учасників, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Мбаппе відмовився від мрії поїхати на Олімпійські ігри зі збірною Франції

До Японії на Олімпіаду-2020 поїдуть команди Аргентини, Австралії, Бразилії, Кот-д'Івуару, Єгипту, Франції, Німеччини, Гондурасу, Японії, Південної Кореї, Мексики, Нової Зеландії, Румунії, Саудівської Аравії, Південно-Африканської Республіки та Іспанії. Жеребкування групового турніру Ігор відбудеться 21 квітня. Сам турнір – 21 липня-7 серпня у семи японських містах.

Відзначимо, що в Олімпійських іграх зможуть узяти участь гравці, які народилися не раніше 1 січня 1997 року. Також кожна збірна зможе заявити трьох старших виконавців.

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