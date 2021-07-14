Російські атлети, які вирушать на Олімпійські ігри у Токіо, отримали шаблонні відповіді на незручні питання про окупацію українських територій та сексуальні домагання.

Інструкцію створив та розіслав Олімпійський комітет Росії, повідомляють Ведомости. У документі йдеться про те, як спортсменам треба відповідати на можливі запитання журналістів.

"Інформація поширюється дуже швидко, а будь-яка необережна відповідь, на яку часом вміло можуть "розвести" спеціально навчені люди, потім вкрай негативно позначається на спортсмені", – йдеться у темниках.

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Російським атлетам радять відповідати на питання про політику простою фразою "no comment". Для окремих тем підготували ґрунтовніші відповіді. До прикладу, рух Black Lives Matter рекомендують коментувати: "Особиста справа кожного, але Олімпіада не повинна ставати майданчиком для акцій і жестів". Окупацію українських Криму та Донбасу – "Спорт має залишатися поза політикою". Сексуальні домагання – "Я з цим ніколи не стикалася в карʼєрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах".

Пресслужба Олімпійського комітету підтвердила, що взяла участь у створенні інструкції. Джерело, близьке до ОКР, заявило, що такі документи стануть новою практикою для Росії. Він також нагадав: "Більш жорсткий підхід був за радянських часів, коли з делегаціями спортсменів працювали прикомандировані співробітники КДБ, а для самого виїзду за кордон на великі змагання потрібно пройти узгодження в ЦК".

Нагадаємо, російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки через численні порушення антидопінгових правил. Також вони не можуть використовувати свій гімн на всіх міжнародних турнірах. Замість нього росіяни святкуватимуть можливий тріумф під фрагмент концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

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