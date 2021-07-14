Российские атлеты, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио, получили шаблонные ответы на неудобные вопросы об оккупации украинских территорий и сексуальных домогательствах.

Инструкцию создал и разослал Олимпийский комитет России, сообщают Ведомости. В документе говорится о том, как спортсменам надо отвечать на возможные вопросы журналистов.

"Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут "развести" специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене", – говорится в темниках.

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Российским атлетам советуют отвечать на вопросы о политике простой фразой "no comment". Для отдельных тем подготовили обширные ответы. К примеру, движение Black Lives Matter рекомендуют комментировать: "Личное дело каждого, но Олимпиада не должна становиться площадкой для акций и жестов". Оккупацию украинских Крыма и Донбасса – "Спорт должен оставаться вне политики". Сексуальные домогательства – "Я с этим никогда не сталкивалась в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

Пресс-служба Олимпийского комитета подтвердила, что приняла участие в создании инструкции. Источник, близкий к ОКР, заявил, что такие документы станут новой практикой для России. Он также напомнил: "Более жесткий подход был в советское время, когда с делегациями спортсменов работали прикомандированные сотрудники КГБ, а для самого выезда за границу на крупные соревнования требовалось пройти согласование в ЦК".

Напомним, российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Также они не могут использовать свой гимн на всех международных турнирах. Вместо него россияне будут праздновать возможный триумф под фрагмент концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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