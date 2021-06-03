Збірна України отримає потужну групу підтримки під час свого стартового матчу на Євро-2020 проти Нідерландів.

Матч Нідерланди – Україна буде показано в прямій трансляції на великому екрані на НСК Олімпійський за підтримки Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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"На вас чекають комфортні умови перегляду, фудкорт з їжею та напоями, розважальна програма з можливістю виграти круті призи й атмосфера справжнього свята на стадіоні. Квитки можна придбати за посиланням. Вартість квитка – від 100 гривень. Діє система динамічного ціноутворення.

Для власників абонементів – знижка 100% (за промокодом). Для решти вболівальників, які купували квитки на домашні матчі Шахтаря в Києві, діє промокод на знижку у 20%", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться для "синьо-жовтих" 13 червня матчем з Нідерландами, який відбудеться в Амстердамі. Також у групі C збірна України зіграє з Австрією та Північною Македонією.

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