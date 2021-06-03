Сборная Украины получит мощную группу поддержки во время своего стартового матча на Евро-2020 против Нидерландов.

Матч Нидерланды – Украина будет показан в прямой трансляции на большом экране на НСК Олимпийский при поддержке Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Вас ожидают комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательная программа с возможностью выиграть крутые призы и атмосфера настоящего праздника на стадионе. Билеты можно приобрести по ссылке. Стоимость билета – от 100 гривен. Действует система динамического ценообразования.

Для владельцев абонементов – скидка 100% (по промокоду). Для остальных болельщиков, которые покупали билеты на домашние матчи Шахтера в Киеве, действует промокод на скидку в 20%", – говорится в сообщении.

Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами, который состоится в Амстердаме. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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