У стартовому складі "синьо-жовтих" на матч з Нідерландами з'явились 8 футболістів, для яких це перший матч у рамках чемпіонату Європи.

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Зокрема, вперше на полі під час Євро вийшли Георгій Бущан, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Руслан Маліновський, Роман Яремчук та Олександр Зубков. Останнього через травму замінив Марлос, для якого це теж дебют на Євро.

Ще три гравці, які вийшли у старті, вже пробували свої сили на європейській першості: Олександр Зінченко та Сергій Сидорчук грали на Євро-2016, Ярмоленко – на чемпіонатах 2012 та 2016 років.

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