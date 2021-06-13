В стартовом составе "сине-желтых" на матч с Нидерландами появились 8 футболистов, для которых это первый матч в рамках чемпионата Европы.

Нидерланды – Украина: Зубков получил повреждение и не смог продолжить матч

В частности, впервые на поле во время Евро вышли Георгий Бущан, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Александр Зубков. Последнего из-за травмы заменил Марлос, для которого это тоже дебют на Евро.

Еще три игрока, которые вышли в старте, уже играли на европейском первенстве: Александр Зинченко и Сергей Сидорчук играли на Евро-2016, Ярмоленко – на чемпионатах 2012 и 2016 годов.

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