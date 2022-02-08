АПЛ – найсильніший чемпіонат у світі, пограти та перемогти в якому мріє кожен футболіст. І якщо місцевим виконавцям вдавалося дійти до омріяної цілі, то для тренерів мета здається недосяжною.

Англійську Прем'єр-ліги у сучасному вигляді заснували у 1992 році. З того часу жодному англійському тренеру не підкорилася головна вершина – чемпіонство у найсильнішому чемпіонаті світу.

"Супер-Мар'ян" – уродженець Черкащини, який запалював у АПЛ та кинув виклик Оуену

Футбольний космополітизм торкнувся не лише футболістів, а й тренерських позицій. У погоні за результатом клуби почали запрошувати іменитих фахівців, внаслідок чого конкуренція за місце на тренерських містках команд з АПЛ зросла в рази. Втім, мета виправдовує засоби – кубок англійського чемпіонату наразі підіймали над головою лише іноземці.

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Сезон 1992/93 став бенефісом Манчестер Юнайтед під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона. Через рік шотландський фахівець повторив своє досягнення та знову привів команду на чемпіонський п'єдестал.

Впевнену ходу МЮ сенсаційно перервав Блекберн. Кенні Далгліш за допомогою Алана Ширера зумів перехопити у співвітчизника чемпіонську естафету та подарувати історії АПЛ казку про скромний клуб, який зумів зробити неможливе.

Наступні два сезони знову залишаються за Манчестер Юнайтед. Команда сера Алекса настільки злагоджена та яскрава, що здається, її гегемонія триватиме дуже довго. Та француз Арсен Венгер знаходить секретний ключик і перемагає в АПЛ. Головний трофей Британії вирушив в музей Арсеналу.

Роздратуванню Алекса Фергюсона не було меж. Заряджений Манчестер Юнайтед перетворюється на розлюченого монстра та перемагає у чемпіонаті Англії тричі поспіль. І знову злим генієм шотландця стає Венгер – Арсенал святкує перемогу у сезоні 2001/02, а МЮ завершує сезон лише на 3-й сходинці. Через рік манкуніанці повернули собі статус чемпіона, але потім трофей знову виборов Арсенал.

У сезоні 2004/05 на "чемпіонській" карті з'являється лондонський Челсі. "Особливий" Жозе Моурінью показав, що перемога в ЛЧ з Порту – не випадковість, і йому під силу боротися за звання найкращого у будь-який змаганнях. Клуб та тренер підтвердили серйозність амбіцій і в наступному сезоні – "Стемфорд Брідж" знову святкує перемогу.

Три роки без медалей змусили "дияволів" неабияк зголодніти за "золотом". Сер Алекс за та його нова зірка – португалець Кріштіану Роналду – оформили чемпіонський хет-трик. Челсі вдалося побити на всіх фронтах – у драматичному фіналі Ліги чемпіонів розбили "аристократів" у серії пенальті. Вихід Анелька, а не Шевченка, перед серією пенальті, буде снитися Аврааму Гранту усе життя.

Челсі вдалося повернути чемпіонський статус лише в сезоні 2009/10. Прорив стався завдяки запрошенню зіркового італійця Карло Анчелотті. Висновки Алекс Фергюсон робити вмів – наступного року трофей повернувся на "Олд Траффорд".

Манчестер Сіті довго будував грошовитий проєкт, але результату довелося чекати. Золоті медалі підкорилися "містянам" завдяки Роберто Манчіні. Чемпіонська драма з МЮ та казковий гол Серхіо Агуеро у компенсований арбітром час – одна з найбільш красивих історій АПЛ.

Перемога в сезоні 2012/13 стала яскравим фінальним акордом сера Алекса Фергюсона. З того часу зійти на п'єдестал манкуніанцям більше не вдавалося. А от ненависний конкурент "дияволів" – Манчестер Сіті – почав набирати оберти. Чилієць Мануель Пеллегріні подарував фанатам друге чемпіонство.

Повернення Жозе Моурінью на тренерський місток Челсі стало тріумфальним – лондонці стали чемпіонами. Відрив від Сіті склав 8 очок – везінням чергову перемогу "Особливого" не назвеш.

Наступним чемпіоном став сенсаційний Лестер Клаудіо Раньєрі. Скромні "лисиці" дали бій грандам і заявили, що на верхні місця в турнірній таблиці найсильнішої ліги світу з'явився новий претендент.

Далі перемогу в АПЛ знову святкував італієць. Антоніо Конте провів успішну роботу на чолі Челсі і повернув "аристократам" титул чемпіона. Дорога Хосепа Гвардіоли до перемоги в АПЛ була довшою, але має триваліший ефект – "містяни" тричі перемогли в чемпіонаті, лише раз програвши гонку Ліверпулю Юргена Клоппа.

Зараз таблицю АПЛ очолює той же Сіті Гвардіоли, а Ліверпуль Юргенна Клоппа та Челсі Томаса Тухеля плекають надію зберегти чемпіонську інтригу. Схоже на те, що Англії ще довго доведеться чекати на свого тренера, який зможе перемогти на внутрішній арені.