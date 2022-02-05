Найбільш шаблонні асоціації із Саутгемптоном кінця 90-х пов'язані з постаттю Мар'янса Пахарса. Якщо "святі" забивали, то найчастіше автором голів ставав саме моторний латвієць, який з перших матчів став улюбленцем місцевої публіки. За 8 сезонів у команді форвард пережив безліч подій різної тональності: від звання топ-бомбардира до постійних травм, які, врешті-решт, не дозволили Пахарсу повернутися на свій рівень.

У 2015-му на передматчевій прес-конференції на "Арені Львів" наставника збірної Латвії Мар’янса Пахарса запитали про особливість поєдинку проти збірної України. "Я народився на Черкащині, моя тітка – українка. До того ж у Києві я маю родичів. Мені приємно повернутися сюди у якості тренера, адже Україна – це гостинна країна".

Наступного дня хлопцям Пахарса вдалося зробити майже неможливе – вони стали другою в історії збірною після Чехії, хто не програв "синьо-жовтим" у фартовому Львові (в 11-му матчі).

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Мар’янс з’явився на світ у містечку Чорнобай, що неподалік Черкас. Хоч його батьки не планували залишатися в Україні надовго, та обрали йому цілком українське ім’я. Свої перші футбольні кроки хлопець робив вже у Ризі, куди переїхала його сім’я. Саме там він зустрів чи не найголовнішу постать у своїй футбольній кар’єрі. Місцевий тренер Юрій Андрєєв став не лише першим наставником для 8-річного Пахарса, а й згодом тренував його у юнацьких збірних, прем’єрній професійній команді Парадаугава та запрошував у латвійський гранд – Сконто.

Пахарс (праворуч) у матчі проти Валетти у 1997-му / фото газети "Спортс"

У найбільш титулованій команді Латвії молодий футболіст познайомився зі ще одним тренером, який відіграє ключову роль у його житті – Олександром Старковим. Саме на цьому етапі Пахарс перекваліфікувався з півзахисника у форварда і демонстрував неабияку результативність. Не дивно, що на 22-річного Мар'янса розпочалося справжнє полювання закордонних клубів. Зальцбург, московське Динамо, Салернітана, Вердер – це тільки ті варіанти, про які писала преса.

Найбільш наполегливим та переконливим виявився Саутгемптон. Замість умовних чемпіонатів Росії та Австрії молодий латвієць їхав у АПЛ! За інформацією ЗМІ "святі" не поскупилися і виклали Сконто 800 тисяч фунтів. Важливу роль у цьому трансфері відіграв тодішній тренер збірної Латвії англієць Гарі Джонсон, який, власне, і рекомендував хлопця новому роботодавцю.

У квітні 1999-го новачок дебютував за Саутгемптон та замінив Джеймса Бітті. Мине трохи часу і дует Пахарс-Бітті стане символом команди. До речі, прем'єрний гол латвієць забив у наступному матчі, коли врятував "святих" від поразки Блекберну у вогняному матчі (3:3).

Мар'янс Пахарс / фото Саутгемптон

У наступних чотирьох турах Саутгемптон тричі переміг і ще одного разу зіграв унічию. Це означало, що команда уникне вильоту. В останньому турі Пахарс оформив дубль, а "святі" виграли 2:0 у Евертона. "Пахарс врятував Саутгемптон", – писали англійські газети, а сам латвієць більш красномовно описував той етап:

Голи я почав забивати раніше, ніж зміг їх коментувати для журналістів нормальною англійською і звикнув до лівостороннього руху.

Хай там як, Мар'янс швидко адаптувався на Туманному Альбіоні. Перший повноцінний сезон в АПЛ він завершив з показником у 13 голів та званням найкращого бомбардира своєї команди. Далі були 9 та 14 м'ячів – і знову статус топ-голеадора Саутгемптона. І це при тому, що Пахарс більше не діяв на вістрі атаки, а закривав позицію під нападниками за ініціативою нового наставника Глена Ходдла.

Мар'янс Пахарс проти МЮ / фото Саутгемптон

З-поміж десятків матчів у Прем'єр-лізі особливим для Саутгемптона та Пахарса персонально став поєдинок на "Олд Траффорд" проти Манчестер Юнайтед у вересні 1999-го. Лідер "святих" перебував у чудовій формі і загалом у 10-ти турах забив 7 голів. Один із них – якраз у ворота новоспеченого короля Європи.

Мар'янсу судилося відкрити рахунок на 17-й хвилині – той гол сміливо можна вважати одним із найбільш відомих м’ячів у понад столітній історії Саутгемптона (також він входив до переліку найкращих голів, забитих на "Олд Траффорд" гостьовими командами). Просто подивіться на те, яким чином латвієць пройшов Япа Стама, одного з найдорожчих захисників світу на той момент.

Яскрава гра Пахарса спричинила тенденцію з вигадуванням нікнеймів для швидкого нападника. За схожість із лідером Ліверпуля його називали "Латвійським Оуеном". Мар’янсу не особливо подобалося таке порівняння і після гола у ворота Уотфорда форвард продемонстрував футболку із написом "Super-Marian" – більш доречне прізвисько, яке закріпилося за футболістом.

У серпні 2000-го Пахарс та Оуен зустрілися на полі і влаштували символічну дуель. Лідери Саутгемптона та Ліверпуля оформили дублі, а їхні команди видали справжню битву – 3:3. Це при тому, що до 73-ї хвилини "святі" горіли 0:3. Камбек запустив саме Пахарс. До того ж латвійський малюк обидва м'ячі забив головою.

Мар'янс Пахарс / фото Саутгемптон

Сезон 2001-2002 виявився особливим не лише для Пахарса (знову став найкращим бомбардиром команди), а й для його напарника Джеймса Бітті. На двох форварди забили 26 голів і посіли другу сходинку у списку найбільш результативних дуетів.

Наші дев'ятеро партнерів мають завдання відправити нам м’яч уперед, а ми з Джеймсом щось вигадаємо, – скромно описував тактику своєї команди латвієць.

Хороша результативність, статус лідера, інтерес з боку Челсі – усе це незабаром було затьмарене періодичними травмами Пахарса. Навіть на Євро-2004, що стало історичним для крихітної Латвії, Мар'янс не зміг себе проявити – лише 63 хвилини у трьох матчах. А сезон 2004/2005 взагалі стає "чорним" для Пахарса та Саутгемптона. Футболіст повністю проводить його у лазареті, а команда вилітає з АПЛ. Наступним кроком виявилася цілком логічна звістка про те, що клуб не продовжує контракт зі своєю колишньою зіркою.

Пахарс у ролі тренера Сієни / фото Сієна

Понад 150 матчів і майже 50 голів – чудовий показник для улюбленця публіки на "Сент-Меріс Стедіум". Мар'янс їде на Кіпр, а потім повертається у Латвію, де у 34 розпочинає тренерську кар'єру. Нетривала робота у Сконто та збірній, суперечливий досвід в італійській Сієні на початку минулого року – це поки не зовсім те, чого чекають від Мар'янса Пахарса. Людини, яка відкрила Латвію для футбольного світу.