АПЛ – самый сильный чемпионат в мире, поиграть и победить в котором мечтает каждый футболист. И если местным исполнителям удавалось дойти до вожделенной цели, то для тренеров она кажется недостижимой.

Английскую Премьер-лигу в современном виде основали в 1992 году. С тех пор ни одному английскому тренеру не подчинилась главная вершина – чемпионство в самом сильном чемпионате мира.

"Супер-Марьян" – уроженец Черкасской области, который зажигал в АПЛ и бросил вызов Оуэну

Футбольный космополитизм затронул не только футболистов, но и тренерские позиции. В погоне за результатами клубы начали приглашать именитых специалистов, в последствии чего конкуренция за место на тренерских мостиках команд из АПЛ выросла в разы. Впрочем, цель оправдывает средства – кубок английского чемпионата поднимали над головой только иностранцы.

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Сезон 1992/93 стал бенефисом Манчестер Юнайтед под руководством легендарного сэра Алекса Фергюсона. Через год шотландский специалист повторил свое достижение и снова привел команду на чемпионский пьедестал.

Уверенное шествие МЮ сенсационно прервал Блэкберн. Кенни Далглиш с помощью Алана Ширера сумел перехватить у соотечественника чемпионскую эстафету и подарить истории АПЛ сказку о скромном клубе, который сумел совершить невозможное.

Следующие два сезона снова остаются за Манчестер Юнайтед. Команда сэра Алекса настолько слаженная и яркая, что, кажется, ее гегемония будет длиться очень долго. Но француз Арсен Венгер находит секретный ключ и побеждает в АПЛ. Главный трофей Британии отправился в музей Арсенала.

Раздражению Алекса Фергюсона не было предела. Заряженный Манчестер Юнайтед превращается в разъяренного монстра и побеждает в чемпионате Англии три раза подряд. И снова злым гением шотландца становится Венгер – Арсенал празднует победу в сезоне 2001/02, а МЮ завершает сезон только на 3-й строчке. Через год манкунианцы вернули себе статус чемпиона, но затем трофей снова завоевал Арсенал.

В сезоне 2004/05 на "чемпионской" карте появляется лондонский Челси. "Особенный" Жозе Моуринью показал, что победа в ЛЧ из Порту – не случайность, и ему по силам бороться за звание лучшего в любом соревновании. Клуб и тренер подтвердили серьезность амбиций и в следующем сезоне – "Стэмфорд Бридж" снова празднует победу.

Три года без медалей заставили "дьяволов" изрядно проголодаться за "золотом". Сэр Алекс и его новая звезда – португалец Криштиану Роналду – оформили чемпионский хет-трик. Челси удалось побить на всех фронтах – в драматическом финале Лиги чемпионов разбили "аристократов" в серии пенальти. Выход Анелька, а не Шевченко, перед серией пенальти, будет сниться Аврааму Гранту всю жизнь.

Челси удалось вернуть чемпионский статус только в сезоне 2009/10. Прорыв произошел благодаря приглашению звездного итальянца Карло Анчелотти. Выводы Алекс Фергюсон делать умел – в следующем году трофей вернулся на "Олд Траффорд".

Манчестер Сити долго строил денежный проект, но результат пришлось ждать. Золотые медали покорились "горожанам" благодаря Роберто Манчини. Чемпионская драма с МЮ и сказочный гол Серхио Агуэро в компенсированное арбитром время – одна из самых красивых историй АПЛ.

Победа в сезоне 2012/13 стала ярким финальным аккордом сэра Алекса Фергюсона. С тех пор взойти на пьедестал манкунианцам больше не удавалось. А вот ненавистный конкурент "дьяволов" – Манчестер Сити – начал набирать обороты. Чилиец Мануэль Пеллегрини подарил фанатам второе чемпионство.

Возвращение Жозе Моуринью на тренерский мостик Челси стало триумфальным – лондонцы стали чемпионами. Отрыв от Сити составил 8 очков – везением очередную победу "Особенного" не назовешь.

Следующим чемпионом стал сенсационный Лестер Клаудио Раньери. Скромные "лисы" дали бой грандам и заявили, что на верхние места в турнирной таблице сильнейшей лиги мира появился новый претендент.

Дальше победу в АПЛ снова праздновал итальянец. Антонио Конте провел успешную работу во главе Челси и вернул "аристократам" титул чемпиона. Дорога Хосепа Гвардиолы к победе в АПЛ была длиннее, но имеет более стойкий эффект – "горожане" трижды победили в чемпионате, лишь раз проиграв гонку Ливерпулю Юргена Клоппа.

Сейчас таблицу АПЛ возглавляет тот же Сити Гвардиолы, а Ливерпуль Юргенна Клоппа и Челси Томаса Тухеля надеются сохранить чемпионскую интригу. Похоже, что Англии еще долго придется ждать своего тренера, который сможет победить на внутренней арене.