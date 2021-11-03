Шлях Максима Шацьких – це про постійну жагу до голів, незалежно від емблеми клубу на грудях. Невичерпне бажання забивати зробило його кар'єру дуже яскравою та гарантувало місце на вершині бомбардирської гори чемпіонату України.

У чемпіонаті Узбекистану Максим Шацьких дебютував у 16 років. Швидкість та працелюбність допомогли йому пробити дорогу в основу команди ЮТКО, за яку в 34 іграх він забив 16 голів.

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Прекрасна результативність як для молодого форварда, тому вже незабаром його чекало підвищення у чемпіонат Росії. Із Балтики Максим попрямує в Україну, де встановить рекорд – 123 голи у матчах чемпіонату.

Динамо Київ, 1999 – 2009, 97 голів

Трансфер Андрія Шевченка у Мілан був гучною подією для українського футболу. Молодий талант поїхав підкорювати європейські вершини, віддавши рідному клубу все, що міг.

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Але святу динамівських фанатів заважали сумніви, які закрадалися в серце: "Хто ж тепер замінить Андрія, який був нещадною зброєю на вістрі атаки?". Вибір Лобановського приголомшив усіх – легендарний Метр запросив в команду маловідомого форварда з Узбекистану Максима Шацьких.

Техніка футболіста не вразила фанатів, вони навіть дали нападнику прізвисько "Буратіно". Але Максим знав, у чому полягає його головне завдання – забивати голи. Не слухаючи критиків, він виходив та забивав, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України вже у дебютному сезоні (20 голів у 25 матчах). Критики стихли – проти таких показників важко знайти аргументи.

За 10 років у Динамо Шацьких забив трохи менше ніж 100 голів у рамках чемпіонату України. Не в кожному сезоні йому вдавалося витиснути з моментів максимум, але всі фанати "біло-синіх" знають, що кожен вихід на футбольне поле був для форварда неначе останнім. Така відданість внесла гравця в історію столичного гранда.

Арсенал Київ, 2009 – 2013, 22 голи

Після кар'єрного етапу в Динамо далеко їхати у пошуках нової команди Максиму Шацьких не довелося. "Каноніри" з відкритими обіймами прийняли нападника, чиї жага до перемог та досвід могли допомогти втілити високі амбіції клубу.

Перший сезон був не надто багатим на голи – лише 4 святкування, але й ті дозволили подолати позначку в 100 голів та увійти до "клубу Сергія Реброва". Шацьких став першим іноземцем, кому підкорилася ця вершина.

9 голів у сезоні 2010/11 давали надію, що скоро Шацьких набере ще кращу форму та навіть зможе ще раз позмагатися за звання найкращого бомбардира сезону. Але травми та обставини не дали Максиму шансів проявити себе у всій красі. Утім, навіть з низькою результативністю він допоміг "канонірам" вперше в історії клубу пробитися в єврокубки.

Чорноморець, 0 голів

Короткий вояж в Одесу у 2013 році важко назвати вдалим. Шацьких взяв участь лише в 6 матчах чемпіонату, а відзначитись забитим голом так і не зміг.

Головний тренер одеситів Роман Григорчук будував команду, в схемах якої просто не було місця для досвідченого нападника. Фахівець та футболіст зустрілися на розмову, спокійно поговорили та вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Максим на короткий період повернувся в Арсенал та навіть встиг забити ще один гол.

Говерла, 2014 – 2015, 4 голи

До Ужгорода Максим Шацьких приїхав вже відверто догравати. Говерла збирала та орендувала футболістів по всій Україні, єдине завдання, яке ставив перед собою клуб – не понизитися у класі.

В таких умовах розкрити бомбардирський хист просто неможливо. Віковий Шацьких залишив автограф у воротах суперника ще 4 рази, догнавши таким чином Сергія Реброва, та оголосив про завершення професійної кар'єри.

Кар'єра Шацьких – яскравий приклад відданості улюбленій справі та професіоналізму. Можливо колись Селезньов чи інший форвард зможе зробити неможливе та побити його рекорд. А до того часу бомбардирська вершина чемпіонату України належить Шацьких та Реброву.