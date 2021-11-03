Путь Максима Шацких – это о постоянной жажде голов, независимо от эмблемы клуба на груди. Постоянное желание забивать сделало его карьеру очень яркой и гарантировало место на вершине бомбардирской горы чемпионата Украины.

В чемпионате Узбекистана Максим Шацких дебютировал в 16 лет. Скорость и трудолюбие помогли ему пробить дорогу в основу команды ЮТКО, за которую в 34 играх он забил 16 голов.

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Прекрасная результативность как для молодого форварда, поэтому уже в скором времени его ждало повышение в чемпионате России. Из Балтики Максим отправится в Украину, где установит рекорд – 123 гола в матчах чемпионата.

Динамо Киев, 1999 – 2009, 97 голов

Трансфер Андрея Шевченко в Милан был громким событием для украинского футбола. Молодой талант уехал покорять европейские вершины, отдав родному клубу все, что мог.

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Но празднику динамовских фанатов мешали закрадывавшиеся в сердце сомнения: "Кто же теперь заменит Андрея, который был беспощадным оружием на острие атаки?". Выбор Лобановского ошеломил всех – легендарный Мэтр пригласил в команду малоизвестного форварда из Узбекистана Максима Шацких.

Техника футболиста не поразила фанатов, они даже дали нападающему прозвище "Буратино". Но Максим знал, в чем состоит его главная задача – забивать голы. Не слушая критиков, он выходил и забивал, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины уже в дебютном сезоне (20 голов в 25 матчах). Критики стихли – против таких показателей трудно найти аргументы.

За 10 лет у Динамо Шацких забил чуть менее 100 голов в рамках чемпионата Украины. Не в каждом сезоне ему удавалось выжать с моментов максимум, но все фанаты "бело-синих" знают, что каждый выход на футбольное поле был для форварда как последним. Такая преданность внесла игрока в историю столичного гранда.

Арсенал Киев, 2009 – 2013, 22 гола

После карьерного этапа в Динамо далеко уезжать в поисках новой команды Максиму Шацких не пришлось. "Канониры" с открытыми объятиями приняли нападающего, чьи жажды побед и опыт могли помочь воплотить высокие амбиции клуба.

Первый сезон был не слишком богат голами – только 4 празднования, но и те позволили преодолеть отметку в 100 голов и войти в "клуб Сергея Реброва". Шацких стал первым иностранцем, кому покорилась эта вершина.

9 голов в сезоне 2010/11 давали надежду, что скоро Шацких наберет еще лучшую форму и даже сможет еще раз посоревноваться за звание лучшего бомбардира сезона. Но травмы и обстоятельства не дали Максиму шансов проявить себя во всей красе. Впрочем, даже с низкой результативностью он помог "канонирам" впервые в истории клуба пробиться в еврокубки.

Черноморец, 0 голов

Короткий вояж в Одессу в 2013 году сложно назвать удачным. Шацких принял участие только в 6 матчах чемпионата, а отличиться забитым голом так и не смог.

Главный тренер одесситов Роман Григорчук строил команду, в схемах которой просто не было места для опытного нападающего. Специалист и футболист встретились, спокойно поговорили и решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Максим на короткое время вернулся в Арсенал и даже успел забить еще один гол.

Говерла, 2014 – 2015, 4 гола

В Ужгород Максим Шацких приехал уже откровенно доигрывать. Говерла собирала и арендовала футболистов по всей Украине, единственная задача, которую ставил перед собой клуб – не понизиться в классе.

В таких условиях раскрыть бомбардирское дарование просто невозможно. Возрастной Шацких оставил автограф в воротах соперника еще 4 раза, догнав таким образом Сергея Реброва и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Карьера Шацких – яркий пример преданности любимому делу и профессионализму. Возможно, когда-то Селезнев или другой форвард сможет сделать невозможное и побить его рекорд. К тому времени бомбардирская вершина чемпионата Украины принадлежит Шацких и Реброву.