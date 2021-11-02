На зламі 70-х та 80-х у Вищій союзній лізі в компоненті пенальті не було рівних футболісту Чорноморця Володимиру Плоскині. Йому вдалося встановити унікальну серію, яка складалася з 23-х поспіль реалізованих ударів з позначки.

Володимир Іванович народився на Закарпатті 25 травня 1954 року. Там і розпочинав займатися футболом, а згодом виступав за мукачівські Карпати та ужгородську Говерлу. Незабаром Плоскина переїхав до Києва, де кілька років намагався пробитися в основу Динамо. Однак після чотирьох сезонів у дублюючій команді він перебрався у Чорноморець.

Усю свою подальшу футбольну кар'єру Плоскина пов'яже з провідною командою Одеси. Цілих 15 сезонів у складі Чорноморця у ролі футболіста, а потім робота селекціонером та начальником команди. Протягом останніх років життя Володимир Іванович входив до селекційного відділу донецького Шахтаря.

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І все ж саме для Чорноморця прізвище Плоскини стало легендарним. Він провів 473 матчі у складі одеситів – більше, ніж будь-хто за всю історію клубу. А ще Володимир Іванович став улюбленцем місцевої публіки та вражав універсалізмом на полі. Крім того, протягом тривалого часу Плоскина був капітаном Чорноморця. Його серце перестало битися 10 травня 2010 року в одній з мюнхенських клінік, де видатний футболіст проходив курс лікування від важкої недуги.

Володимир Плоскина / фото з архіву

Традиційно прізвище Плоскини асоціюють з фантастичною серією пенальті, яка тривала з 1978-го по 1984-й роки. За словами футболіста, спочатку він не стежив за своїми бомбардирськими успіхами після ударів з пенальті. Згодом, коли кількість забитих одинадцятиметрових стала вражаючою, у футболіста виник інтерес. Володимир Іванович розкривав секрет одинадцятиметрових: "Я бив по кутах. Якщо сильно влучити у сам кут, то воротар, скоріш за все, пропустить гол. Я ніколи не вгадував, куди стрибатиме воротар".

Плоскина, як і його партнери, відзначали два ключові фактори: холоднокровність та наполегливі тренування. "Контроль над собою та вміння впоратися із хвилюванням відіграють, мабуть, ключову роль в успішному виконанні пенальті", – зазначав лідер Чорноморця.

Володимир Плоскина / фото з архіву

Розпочалася вражаюча серія 23 травня 1978-го, коли в Одесу завітав Дніпро. На 72-й хвилині Віталій Шевченко відкрив рахунок, а через чотири хвилини Мирослав Ступар призначив пенальті у ворота Володимира Шатохіна. До позначки підійшов Плоскина і реалізував одинадцятиметровий. Матч так і завершився перемогою "моряків". У тому сезоні лідер одеситів ще тричі забивав з позначки: Пахтакору, Торпедо і ЦСКА. І кожного разу влучний удар Плоскини ставав першим у грі.

У 1979-му пенальтист одеситів реалізував три спроби: у ворота Зеніту, Зорі та московського Динамо. У двох останніх випадках голи Плоскини ставали другими у матчах і фактично приносили перемоги 3:1. У червні 1980-го футболіст Чорноморця реалізував два пенальті за тиждень і забив мінському Динамо та Кайрату. Ще один влучний удар з позначки було зафіксовано у передостанньому турі у ворота В'ячеслава Чанова, кіпера Торпедо.

1981-й став особливим для серії Плоскини – у тому чемпіонаті гравець Чорноморця реалізував п'ять із п'яти ударів. У період з квітня по липень Володимир щомісяця забивав по одному одинадцятиметровому і робив це у ворота знакових голкіперів: Сергія Краковського, В'ячеслава Чанова (знову), Рината Дасаєва та Ельхана Расулова. У вересні Плоскина забив Кубані.

Наступний сезон приніс ще три точні удари пенальтійному маестро з Одеси. Плоскина поповнив колекцію голами у ворота Металіста, Шахтаря та Нефтчі. Ще чотири рази Володимир забив у 1983-му. Цікаво, що одесит двічі засмутив Ністру – по голу у першому та другому колі. Також страждали мінське Динамо (ювілейний, 20-й пенальті) та московський ЦСКА.

Останній влучний удар у серії Плоскина оформив у ворота Жальгіріса у червні 1984-го. Через місяць Чорноморець гостював у Москві та завдяки голу Віктора Пасулька переміг Спартак (1:0). На 80-й хвилині штатний пенальтист "моряків" підійшов до позначки та програв дуель Ринату Дасаєву.

Володимир Плоскина / Фото з архіву В. Кульчицького

Ми тоді грали напередодні чемпіонату світу якимись новими м'ячами, вони були незвичні для нас: то вилітали, як із катапульти, то не летіли взагалі. Я розгубився, і коли мені треба було бити пенальті, просто не знав, що робити з цим м'ячем. У мене не було до цього такого випадку в кар'єрі, я зупинився і думав, як діяти. Загалом пробив невдало, – ділився причинами невдачі Володимир Іванович.

Ключові цифри серії: 23 пенальті, які призначили 20 суддів у матчах з 16 суперниками у ворота 19 голкіперів. Тривала вона понад 6 років. Лише у 1988-му нападник бакинського Нефтчі Ігор Пономарьов перевершив Плоскину і реалізував 24 пенальті поспіль.