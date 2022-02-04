Перемога у Лізі чемпіонів – найбільший злет у європейському футболі. Щоправда, приземлення після такого крутого віражу буває болючим.

Сезон 2011/12 став для лондонського Челсі більш ніж вдалим. Хлопці Ді Маттео зуміли пробитися у фінал Ліги чемпіонів та у драматичному протистоянні здолати грізну мюнхенську Баварію.

Ювілей прем'єрного розіграшу Ліги чемпіонів: похід Таврії, четверо українців, фейл Штутгарта та скандальний тріумфатор

Після найвищого тріумфу у кар'єрі один з героїв того сезону Дідьє Дрогба вирішив не продовжувати контракт з клубом та вирушив підкорювати Китай. Також команду покинули Рауль Мейрелеш, Жозе Босінгва, Саломон Калу, Різ Тейлор та Марко Мітровіч.

Ліга чемпіонів – це гучні баталії та неймовірні історії, без яких неможливо уявити футбольний світ. Насолоджуйся найвищою майстерністю та незабутніми емоціями разом із Żubrówka.



Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Втім, про ослаблення команди говорити не доводилося: Роман Абрамовіч витратив 75 мільйонів євро на Едена та Торгана Азара, Марко Маріна, Оскара, Віктора Мозеса та Сезара Аспілікулету. Чемпіони були готові битися за підтвердження свого статусу.

Жеребкування групового етапу закинуло Челсі у групу Е до Ювентуса, Шахтаря та Норшелланна. Футбольна громадськість прогнозувала, що Юве та чинні чемпіони підуть у плей-офф, Шахтар вирушить у ЛЄ, а данцям відведена роль аутсайдерів. У долі ж були інші плани.

Вже перший матч проти Ювентуса став для лондонців розчаруванням. У середині першого тайму Оскар за лічені хвилини оформив дубль, але туринці зібралися та завдяки Відалю та Квальяреллі вирвали нічию.

Виїзд у Данію проблемним не став – впевнена вікторія з рахунком 4:0. А от у Донецьку справи лондонців пішли дуже погано. Вже на 3-й хвилині Алекс Тейшейра відкрив рахунок, а на старті другої половини гри Фернандінью подвоїв перевагу господарів. Наприкінці гри Оскар скоротив відставання, але цього було мало. Понад 50 тисяч глядачів на "Донбас Арені" стали свідками перемоги Шахтаря над чинним переможцем Ліги чемпіонів!

На "Стемфорд Брідж" "гірникам" не вдалося повторити свій подвиг, хоча вони були до цього дуже близькими. Вілліан ефектно відповів на швидкий гол Торреса, а на старті другого тайму оформив дубль, нівелювавши гол Оскара. Годинник на табло ледь не зафіксував рахунок 2:2, але на останній компенсованій арбітром хвилині Віктор Мозес влучним ударом приніс Челсі важливу перемогу.

Надовго позитивного заряду Челсі не вистачило – Ювентус у рідних стінах познущався над "аристократами" та відсвяткував перемогу з рахунком 3:0. Розгром Норшелланна в останньому турі з рахунком 6:1 приніс фанатам Челсі мало втіхи – команда набрала 11 очок (стільки ж, скільки і Шахтар), але у груповій таблиці зайняла лише 3 сходинку. Так Челсі став першим переможцем ЛЧ, який в наступному сезоні не подолав груповий етап. Це "досягнення" змусило команду зробити правильні висновки та відсвяткувати перемогу у Лізі Європи.