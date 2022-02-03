Родоначальники футболу ніколи не жалілися на брак футбольних талантів. Британські острови подарували світу багато легендарних гравців, тому повірити, що якась команда обійшлася без жодного місцевого гравця, просто нереально.

Челсі у матчі проти Саутгемптона у 99-му

Втім, такий курйозний випадок справді трапився. Лондонський Челсі увійшов в історію як перший клуб АПЛ, у стартовому складі якого не вийшло жодного футболіста з британським паспортом.

Рекордсмен Стенлі Метьюз: перший лицар-футболіст, фінт якого увійшов в історію

Неділя, 26 грудня 1999 року. 19-й тур англійської Прем'єр-ліги. Лондонський Челсі приїхав у Саутгемптон, щоб перемогти "святих" та привезти додому 3 залікові пункти.

АПЛ – це найсильніший чемпіонат світу, який може потішити яскравими матчами та цікавою історією. Насолоджуйся англійським футболом разом із BetWinner.



BetWinner – живи грою і відчувай справжні емоції. Реєструйся на сайті та перемагай разом з улюбленими командами.



Стеж за щотижневими бонусами в телеграм-каналі Betwinner Casino – не прогав свій шанс спіймати удачу!

"Аристократи" розташовувалися на 7 місці у турнірній таблиці та мріяли про зону Ліги чемпіонів. Про чемпіонство мова не йшла – відстань від Юнайтед вже складала 14 очок. Втім, господарям теж очки були потрібні як повітря – команда провалила першу частину чемпіонату та вела боротьбу за виживання.

Італійський наставник Челсі Джанлука Віаллі вирішив зіграти проти "святих" доволі поширеною схемою 4-1-4-1. Щоправда, вибір складу у його виконанні створив сенсацію.

Протокол матчу, в якому записують стартові склади команд на гру, засвідчив: з перших хвилин у синій футболці не буде жодного футболіста з британським паспортом. Команда з футбольної столиці світу гратиме повністю інтернаціональним складом!

Ворота захищав Ед Де Гуй (Нідерланди). Підступи до його воріт охороняли іспанець Альберт Феррер, нігерієць Селестин Бабаяро, бразилець Том Емерсон та француз Франк Лебеф. Зірковий Дідьє Дешам, який нині очолює збірну Франції, "в'язав" захисну та атакувальну ланки. Перед ним атаки розганяли Густаво Пойєт (Уругвай) та Роберто Ді Маттео (Італія). Фланги розривали румун Дан Петреску та італієць Габріеле Аброзетті, а на вістрі атаки діяв норвезький кошмар голкіперів – Туре Андре Фло.

План Віаллі спрацював "відмінно" ще до свистка на перерву. На 18-й хвилині Туре Андре Фло відкрив рахунок, а перед самісінькою перервою оформив дубль. Інтернаціональна гвардія Челсі проявила себе як ідеально налагоджений механізм.

По перерві гості розслабилися і дозволили Саутгемптону перехопити ініціативу, але гола Кевіна Девіса наприкінці гри було замало, щоб вирватися з італійських лещат Віаллі.

Після гри журналісти запитали Віаллі про іноземний вибір стартової одинадцятки, на що він відповів: "Арівідерчі ізоляція – нехай живе космополітизм"! Рекорд Віаллі перевершив Арсен Венгер – у лютому 2005 у заявку з 16 футболістів він не вніс жодного британця.