Родоначальники футбола никогда не жаловались на нехватку футбольных талантов. Британские острова подарили миру много легендарных игроков, поэтому поверить, что какая-то команда обошлась без местного игрока, просто нереально.

Впрочем, такой курьезный случай действительно случился. Лондонский Челси вошел в историю как первый клуб АПЛ, в стартовом составе которого не вышло ни одного футболиста с британским паспортом.

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Воскресенье, 26 декабря 1999 года. 19-й тур английской Премьер-лиги. Лондонский Челси приехал в Саутгемптон, чтобы победить "святых" и привезти домой 3 зачетных пункта.

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"Аристократы" размещались на 7 месте в турнирной таблице и мечтали о зоне Лиги чемпионов. О чемпионстве речь не шла – расстояние от Юнайтеда уже составляло 14 очков. Впрочем, хозяевам тоже очки были нужны как воздух – команда провалила первую часть чемпионата и вела борьбу за выживание.

Итальянский наставник Челси Джанлука Виалли решил сыграть против "святых" довольно распространенной схемой 4-1-4-1. Правда, выбор состава в его исполнении сотворил сенсацию.

Протокол матча, в котором записывают стартовые составы команд на игру, показал: с первых минут в синей футболке не будет ни одного футболиста с британским паспортом. Команда из футбольной столицы мира будет играть полностью интернациональным составом!

Ворота защищал Эд де Гуй (Нидерланды). Подступы к его воротам охраняли испанец Альберт Феррер, нигериец Селестин Бабаяро, бразилец Том Эмерсон и француз Франк Лебеф. Звездный Дидье Дешам, ныне возглавляющий сборную Франции, "вязал" защитное и атакующее звено. Перед ним атаки разгоняли Густаво Пойет (Уругвай) и Роберто Ди Маттео (Италия). Фланги разрывали румын Дан Петреску и итальянец Габриэле Аброзетти, а на острие атаки действовал норвежский кошмар голкиперов – Туре Андре Фло.

План Виалли сработал на "отлично" еще до свистка на перерыв. На 18-й минуте Туре Андре Фло открыл счет, а перед самым перерывом оформил дубль. Интернациональная гвардия Челси проявила себя как идеально отлаженный механизм.

После перерыва гости расслабились и позволили Саутгемптону перехватить инициативу, но гола Кевина Дэвиса в конце игры было мало, чтобы вырваться из итальянских тисков Виалли.

После игры журналисты спросили Виалли об иностранном выборе стартовой одиннадцатки, на что он ответил: "Аривидерчи изоляция – да здравствует космополитизм"! Рекорд Виалли превзошел Арсен Венгер – в феврале 2005 года в заявку из 16 футболистов он не внес ни одного британца.