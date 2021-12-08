Гра та вчинки Маріо Жардела не залишали байдужими. Він так і не став футболістом європейського топ-клубу і зовсім трохи пограв у провідних чемпіонатах: кілька матчів за Болтон в АПЛ та Анкону в Серії А. Однак навіть у якості нападника Порту та Галатасарая бразилець видав неймовірні за результативністю сезони. Зокрема, так було у Лізі чемпіонів-1999/2000, коли Маріо грав за Порту.

Образ Жардела втілював у собі, здавалося б, непоєднувані речі. Він забивав з шаленою періодичністю, двічі виграв "Золоту бутсу", ввійшов до переліку елітних голеадорів Ліги чемпіонів, першим зробив дубль у матчах з Реалом та Барселоною та встановив десятки інших досягнень.

Разом тим, Жардел зізнався, що вживав наркотики, зникав у нічних клубах, скандалив з тренерами, провалився у збірній Бразилії, змінив 20 клубів, а після футболу спробував себе у політиці і потрапив у корупційний скандал.

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У сезоні 1999/2000 Україна мала свого представника серед головних бомбардирів ЛЧ. Сергій Ребров забив 8 разів суперникам київського Динамо і розташувався слідом за Сімоне Індзагі з Лаціо (9 голів) та тріо Жардел-Рівалдо-Рауль, які наколотили 10 голів. І все ж нападників Реала і Барселони 26-річний гравець Порту випередив за додатковими показниками – СуперМаріо зіграв менше часу, ніж його зіркові конкуренти. У персональній колекції Жардела був статус найкращого бомбардира Кубка Лібертадорес-1995 у складі Греміо, а через п'ять років він став найкращим ще й у Європі.

У 90-х Порту фінішував не нижче другого місця у чемпіонаті Португалії і робив чималі успіхи у Лізі чемпіонів (півфінал 1993/1994 та чвертьфінал 1996/1997). У 1999-му "дракони", озброєні вибуховим Жарделом та натхненні черговим чемпіонством, готувалися штурмувати найпрестижніший європейський турнір.

Жардел проти Гвардіоли / фото Порту

Жереб відправив Порту в групу з Реалом, Олімпіакосом та Мольде. У першому турі португальці поїхали у Норвегію і привезли важку перемогу 1:0 завдяки голу Деку. Наступний матч знову видався "сухим". Цього разу "дракони" обіграли Олімпіакос 2:0, а другий гол забив Жардел, який скористався пасом з лівого флангу і прошив воротаря.

Через тиждень Порту поступився Реалу на "Сантьяго Бернабеу" – 1:3. На гол Фернандо Мор'єнтеса у середині першого тайму майже одразу відповів СуперМаріо. Воротар мадридців Альбано Біссаррі просто подарував м'яч форварду, який відреагував миттєво.

У матчі-відповіді Жардел знову забив Реалу, та зробив це двічі. Дубль лідера атак португальців приніс важливу перемогу 2:1. Спочатку потужний удар бразильця невдало підправив Іван Кампо, а згодом Маріо виграв верхову дуель після подачі від кутового прапорця. Свою гольову серію Жардел продовжив у наступному турі, коли забив і Мольде. Голкіпер Вітор Байя фактично однією передачею вивів на побачення партнера з воротарем, а той відправив м'яч точно в кут. Жардел пропускав останній тур проти Олімпіакоса, тому закінчив груповий етап з чудовим показником – 5 голів у 5 матчах.

Жардел у матчі з Барселоною / фото Порту

Згідно з форматом тодішньої Ліги чемпіонів на двох переможців кожної групи чекав другий груповий турнір. Порту вдалося вийти і з цього квартету з міцними суперниками: Барселоною, Спартою та Гертою.

У першому турі Жардел вкотре забив – перемога у Празі над Спартою 2:0. Наступна результативна дія відбулася через тур. Після голу на "Сантьяго Бернабеу" Жардел запалив на "Ноу Камп". Щоправда, його дубль не врятував Порту від поразки Барселоні – 2:4.

Зверніть увагу на другий гол Жардела. Пас п'ятою, відчуття ритму, швидкість і неймовірна гра головою. Мистецтво!

Парадоксально, та у наступних трьох матчах для Маріо запанувало гольове мовчання. Аж до чвертьфінальних битв з Баварією. У домашній зустрічі він відкрив рахунок, проте наприкінці гри його земляк Пауло Сержіо врятував мюнхенців від поразки. Через два тижні на "Олімпіаштадіоні" все відбулося із дзеркальною послідовністю. На влучний удар Пауло Сержіо відповів Жардел. Знову удар головою, знову фантастичний стрибок. До того ж на 90-й хвилині.

Коли здавалося, що гра продовжиться в екстратаймі, Томас Лінке на третій компенсованій хвилині вивів Баварію у півфінал і поховав надії Порту.

Жардел конфліктує з Ле Со у складі Болтона / фото з відкритих джерел

Через кілька місяців Жардел покинув Порту і підписав контракт з турецьким Галатасараєм. Вже в дебютному матчі бомбардир відзначився 5 (!) голами. На берегах Босфору СуперМаріо грав так пристрасно, як умів, а ще допоміг виграти Мірчі Луческу Суперкубок УЄФА (знову двічі забив Реалу), та не переставав потрапляти у скандали.