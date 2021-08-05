Каратистка Анжеліка Терлюга програла у фіналі Олімпійських ігор-2020, однак здобула третю срібну медаль для збірної України.

29-річна українська спортсменка поступилась болгарці Івет Горановій у фіналі жіночого турніру з карате (вага до 55 кг, розділ куміте) – 1:5.

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Анжеліка Терлюга принесла Україні третю історичну срібну медаль у Токіо. Турнір з карате цьогоріч проводиться вперше в історії Олімпійських ігор, тому Терлюга стала однією з перших призерок у цій дисципліні.

Зауважимо, українські атлети здобули у Токіо вже 13 нагород – 1 золоту, 3 срібні та 9 бронзових.

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