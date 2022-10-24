Колос – Чорноморець – 1:1 – відео голів та огляд матчу
19:46 - Читать на русском
Колос розписав нічию з Чорноморцем в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
90+4’ Сергій Мякушко
Євген Селін 20’
20’ Євген Селін
90+4’ Сергій Мякушко
Роман Григорчук зібрав у Одесі дуже боєздатний колектив, але налагодити гру та нормалізувати результати поки не вдається. Команда міцно засіла на дні турнірної таблиці, хоча відверто заслуговує на краще.
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Євген Селін, забивши після кутового, вже на 20-й хвилині подарував Чорноморцю комфортні умови. Проте безпомилково відзахищатися не вдалося. Сергій Кравченко привіз пенальті, з якого забив Павло Оріховський. У підсумку – нічия. Колос втратив шанс випередити Металіст і поки залишається сьомим.
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