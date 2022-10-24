Колос розписав нічию з Чорноморцем в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Роман Григорчук зібрав у Одесі дуже боєздатний колектив, але налагодити гру та нормалізувати результати поки не вдається. Команда міцно засіла на дні турнірної таблиці, хоча відверто заслуговує на краще.

Колос розписав нічию з Чорноморцем – одесити досі не знають перемог в УПЛ

Євген Селін, забивши після кутового, вже на 20-й хвилині подарував Чорноморцю комфортні умови. Проте безпомилково відзахищатися не вдалося. Сергій Кравченко привіз пенальті, з якого забив Павло Оріховський. У підсумку – нічия. Колос втратив шанс випередити Металіст і поки залишається сьомим.