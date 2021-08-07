Побутує думка, що в командному спорті досягнути успіху важче, адже не все залежить лише від тебе. Можливо, саме через це в ігрових видах на Олімпійських іграх Україна лише раз святкувала успіх.

Олімпіада в Афінах подарувала українському гандболу воістину видатну перемогу. Жіночій команді України з гандболу вдалося не лише вибороти путівку на турнір, а й "спробувати на смак" бронзові медалі.

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Наші гандболістки завжди доволі непогано проявляла себе на європейських та світових турнірах, але потрапити в топ-8 довго не вдавалося. Лише у 2003 році команда Леоніда Ратнера на чемпіонаті світу в Хорватії увійшла в четвірку найкращих та отримала путівку на Олімпіаду. Високе місце на чемпіонаті світу було яскравим свідченням того, що "жовто-сині" гандболістки поїдуть в Афіни далеко не туристками.

Раніше в Міністерстві молоді та спорту спрогнозували, що на Олімпіаді-2020 в Токіо Україна здобуде 13-15 медалей. Уже зараз в нашій скарбничці 15 нагород, і це ще не межа. Вболіваємо за нові звитяги "синьо-жовтих" разом із партнером проекту Parimatch!

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Олімпійські гандбольні битви в Афінах тривали з 14 по 29 серпня 2004 року. Ігри відбувалися на двох майданчиках: спортивному павільйоні "Фаліро" та олімпійському комплексі "Еллініко". Битва за медалі відбувалася між 10 командами.

Склад жіночої гандбольної команди на Олімпіаді в Афінах:

Анастасія Бородіна, Наталія Борисенко, Ганна Бурмістрова, Ірина Гончарова, Наталія Ляпіна, Галина Маркушевська, Олена Радченко, Оксана Райхель, Людмила Шевченко, Тетяна Шинкаренко, Ганна Сюкало, Олена Цигиця, Марина Вергелюк, Олена Яценко, Лариса Заспа.

Група А: Україна, Угорщина, Китай, Бразилія, Греція

У першому матчі групового етапу нам протистояв Китай. Підопічні Ратнера одразу захопили ініціативу та до перерви здобули перевагу в 15 м'ячів – 15:10. До кінця матчу наші дівчата на класі втримували комфортну перевагу, фінальний свисток зафіксував перемогу нашої команди з рахунком 26:21.

Матч з Бразилією видався більш нервовим: 11:10 перед перервою змушував зберігати максимальну концентрацію. Повна зібраність допомогла дівчатам здобути перевагу в ще один м'яч та перемогти з рахунком 21:19.

Наступними нашу команду чекали господарки турніру з Греції, перемога над якими дарувала путівку в плей-офф. Шукати додаткових слів мотивації Леоніду Ратнеру не довелося – його підопічні "проїхалися катком" по суперницях, не залишивши їм жодного шансу. 29:20 – впевнена путівка в наступний раунд та матч з Угорщиною, який вже нічого не вирішував.

Стратегічно Україні можна було б програти угоркам, щоб у плей-офф дістався легший суперник. Але Ратнер з командою вирішив, що коли граєш на максимум, то боятися нікого не треба. Окрім того, "жовто-синім" вартувало перевірити характер, адже до перерви Угорщина перемагала 8:12. Із бійцівськими якостями в наших дівчат все було гаразд, тож підсумковий рахунок – 23:22.

1/4 фіналу Олімпіади, суперник – Іспанія – доволі зручний та особливої загрози не представляв. Злагодженість дій та переможний темп у груповому етапі зробили свою справу – Україна святкує звитягу 25:23 та проходить у півфінал турніру.

За крок до фіналу нам протистояла команда Данії, яка вже двічі святкувала перемогу на Олімпіаді. Поєдинок 27 серпня поламав правило "дисципліна б'є клас". Окрім того, у цей день гра українкам відверто не пішла. Причини можуть бути різні: бажання взяло гору над холодним розрахунком, простий збіг несприятливих ігрових обставин тощо. Але історія пам'ятає лише результат. Поразка з рахунком 20:29 залишила Україну без омріяного фіналу, а Данія через день знову святкуватиме олімпійське "золото".

Хоча за "бронзу" теж треба було дати бій, адже на нагороду претендували чинні на той момент чемпіонки світу – Франція. Долю матчу мало вирішити запитання, хто краще впорається з відчаєм після обірваного шляху до фіналу, адже гра була вже наступного після півфіналів дня.

Матч проходив дуже рівно, на перерву команди пішли за рахунку 10:10. У перерві Леоніду Ратнеру вдалося "зарядити" своїх підопічних, і до фінального свистка вони не залишили суперницям шансів. 21:18 – історична "бронза" збірної України з гандболу, навіть наближення до якої виглядає сьогодні неможливим завданням.

Наталія Ляпіна з 35 м'ячами в активі стала найкращим бомбардиром нашої команди на Олімпіаді, права напівсередня Марина Вергелюк увійшла у символічну збірну турніру, а тренер Леонід Ратнер назавжди вписав своє ім'я в історію не лише вітчизняного, а й світового гандболу.