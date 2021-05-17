Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч визначився із переліком виконавців, які поїдуть на цьогорічний чемпіонат Європи.

До заявки потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний твіттер "полум'яних".

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У списку знайшлося місце ветеранам на кшталт Віди, Ловрена, Модріча. Також потрапив до заявки 19-річний оборонець загребського Динамо Йошко Гвардіол, який влітку переїде до РБ Лейпциг за 16 млн євро. Загалом до переліку учасників Євро-2020 потрапили 7 представників хорватської першості.

Воротарі: Л. Калініч, Ліваковіч, Слуга

Захисники: Віда, Ловрен, Врсалько, Барішіч, Юрановіч, Чалета-Цар, Брадаріч, Шкоріч, Гвардіол

Півзахисники: Модріч, Ковачіч, Влашіч, Брозовіч, Бадель, Пашаліч, Іванюшец, Перішіч

Нападники: Крамаріч, Ребіч, Брекало, Петковіч, Будімір, Оршіч

Список резервних гравців: Уремовіч, Лівая, Башіч, Понграчіч, Ловріч, Майєр, Івушіч і Моро.

До слова, на груповому етапі Євро-2020 хорвати зустрінуться з командами Англії, Чехії та Шотландії.

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