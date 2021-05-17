Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с перечнем исполнителей, которые поедут на чемпионат Европы в этом году.

В заявку попали 26 игроков, сообщает официальный твиттер "пламенных".

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В списке нашлось место ветеранам вроде Виды, Ловрена, Модрича. Также попал в заявку 19-летний защитник загребского Динамо Йошко Гвардиол, который летом переедет в РБ Лейпциг за 16 млн евро. Всего в перечень участников Евро-2020 попали 7 представителей хорватского первенства.

Вратари: Л. Калинич, Ливакович, Слуга

Защитники: Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Юранович, Чалета-Цар, Брадарич, Шкорич, Гвардиол

Полузащитники: Модрич, Ковачич, Влашич, Брозович, Бадель, Пашалич, Иванюшец, Перишич

Нападающие: Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Будимир, Оршич

Список резервных игроков: Уремович, Ливая, Башич, Понграчич, Ловрич, Майер, Ивушич и Моро.

К слову, на групповом этапе Евро-2020 хорваты встретятся с командами Англии, Чехии и Шотландии.

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