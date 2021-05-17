Бронзовий призер ЧС-2018 оголосив список гравців, які візьмуть участь у багатостраждальному чемпіонаті Європи.

До заявки потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний твіттер "червоних дияволів".

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Воротарі: Куртуа, Міньйоле, Селс

Захисники: Алдервейрелд, Боята, Денаєр, Вермален, Вертонген

Півзахисники: Карраско, Кастань, Шадлі, Т. Азар, Меньє, де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тілеманс, Ванакен, Вітсель

Нападники: Доку, Е. Азар, Мертенс, Троссар, Батшуаї, Бентеке, Р. Лукаку

Також Роберто Мартінес оголосив резервний список виконавців на випадок травм когось із основних. До нього потрапили 11 гравців. Це, зокрема, Камінскі, Салемакерс, Самбі Локонга, Хайнен, Фокет, Янузай, Мехеле, Дж. Лукаку, Ванхойсден, Версарен і Де Кетеларе.

До слова, на груповому етапі Євро-2020 бельгійці зустрінуться з командами Росії, Данії та Фінляндії.

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