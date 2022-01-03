Ларсон, Жардел, Макай, Анрі, Форлан, Тоні, Тотті, Роналду. Кожен з них вигравав "Золоту бутсу" рік за роком на старті нового тисячоліття. Прізвище Кевіна Філліпса, який став найкращим бомбардиром Європи у сезоні 1999/2000, мабуть, вибивається з категорії зіркових нападників. Зрештою, ті 30 голів нападника Сандерленда можуть здивувати лише тих, хто не стежив за грою Філліпса. До речі, єдиного англійця, який здобував "Золоту бутсу".

На шляху до визнання Кевін подолав безліч труднощів і вистрілив у несподіваний момент. У 1999-му Сандерленд підвищився у класі, а ключову роль у цьому відіграв саме Філліпс зі своїми 23 голами у 26 матчах. Проте одна справа забивати Стокпорту та Грімсбі, і зовсім інша – відзначатися у воротах Челсі, Ньюкасла чи Ліверпуля.

Великих успіхів могло не бути, якби не випадок у юності. Кевін виховувався у школі Саутгемптона, однак пробитися в головну команду не зміг через низький зріст. Хлопця не бачили в атаці і у якості альтернативи закривали ним проблемні позиції – Філліпс грав на правому фланзі оборони. Утім і в захисті хлопець теж не виблискував, відтак попрощався зі "святими" і повернувся додому, у графство Хартфордшир, де виступав за місцеву напівпрофесійну команду Болдок Таун.

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Там його теж використовували як захисника, проте через травми футболістів групи атаки тренер Ієн Еллінсон, екс-гравець Арсенала, випустив Філліпса у нападі. Той не підвів і почав забивати з перших матчів. Забивав так багато і вправно, що у 1994-му Кевіна підписав Уотфорд – безумовний прогрес і шанс на розвиток. До цього Філліпсу вдалося не зламатися, навіть виступаючи у 8-й англійській лізі і паралельно працюючи у пекарні. І це у 20 років.

Варто зауважити, що минулого року пандемія добряче вдарила по бюджету скромного Болдок Таун, і саме Кевін Філліпс, як найбільш відомий гравець, розпочав краудфандингову кампанію зі збору коштів на підтримку клубу.

Преса писала про те, що Уотфорд за ініціативою тренера Гленна Рьодера придбав невідомого нападника за надзвичайно скромні 10 тисяч фунтів. Мине три роки і "джмелі" отримають за Філліпса у 60 разів більше. Однак не було легко Кевіну і у складі Уотфорда, він долав чергові випробування: перелом, рік поза футболом та виліт команди у третій дивізіон.

Філліпс забиває за Уотфорд / фото Уотфорд

У 1997-му Філліпса придбав Сандерленд і тим самим здійснив одну з головних інвестицій в історії клубу. На наступні кілька сезонів (всього їх було шість) нападник стане ключовим виконавцем команди. Допомагав Кевіну у цьому 193-сантиметровий ірландець Найл Куінн. Екс-футболіст Арсенала та Манчестер Сіті на пару з Філліпсом забили 43, а потім 41 гол у двох сезонах та вивели свою команду в АПЛ.

1999-й видався неймовірним роком для Філліпса. У 25 він дебютував у складі збірної Англії (перебуваючи у статусі гравця другого дивізіону), а у 26 зіграв перший матч у Прем'єр-Лізі. Голи не змусили себе чекати і вже у другому турі постраждав добре знайомий Уотфорд – 2:0 завдяки дублю Кевіна. Ще до кінця року нападник відзначився 19 голами в АПЛ, а загалом оформив 30 результативних ударів (і це у складі команди, що фінішувала сьомою в АПЛ).

Філліпс та Куінн / фото Сандерленд

Всього Філліпс забив понад сто голів за Сандерленд і входить до топ-10 найкращих бомбардирів в історії клубу (за 142 роки існування). Кінець кар'єри Кевіна у складі "чорних котів" складно назвати успішним – серія з трьох поспіль нереалізованих пенальті, постійні травми і статус запасного. Врешті-решт, Сандерленд вилетів з Прем'єр-Ліги, а Філліпс повернувся у Саутгемптон.

Виступ нападника у складі "святих" можна вважати успішним, адже у середньому Кевін забивав у кожному третьому матчі АПЛ і створив класний дует з молодим Пітером Краучем. Однак з кожним сезоном результативність Філліпса зменшувалася, а форвард часто мігрував: Астон Вілла, Вест Бромвіч, Бірмінгем, Блекпул, Крістал Пелес і нарешті Лестер.

Філліпс у тренерському штабі Лестера / фото Лестер

Саме у складі "лисиць" 40-річний Філліпс завершував кар'єру і виводив команду у Прем'єр-лігу разом із Варді, Дрінквотером, Морганом та Марезом. У Лестері вже екс-нападник і розпочав тренерську діяльність, після чого також працював у Дербі та Сток Сіті.

Попри рекордний показник у чемпіонаті 1999/2000 Філліпса не можна назвати форвардом одного сезону. Безперечно, Кевін не виступав за провідні англійські команди та не став основним гравцем збірної Англії, однак справедливо вважається символом Сандерленда і має статус непересічного нападника в історії англійського футболу.