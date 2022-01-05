Дэвид Симен – одна из наиболее ярких фигур в новейшей истории английского футбола. Хотя в его карьере хватало судьбоносных ляпов, но вряд ли кто-нибудь попытается отрицать его высокий класс и преданность любимому делу.

Уроженец Ротерхема сумел принять участие в более чем 1000 матчах, что гарантировало ему место в истории сильнейшей лиги мира. Но Симен мог похвастаться не только цифровыми рекордами и яркой внешностью.

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С ранних лет Дэвид мечтал защищать цвета родного Лидса. Парень пошел в футбольную академию клуба, а в 18 лет защищал ворота юношеской команды. Впрочем, несмотря на хорошие природные данные и трудолюбие, количество игрового времени было далеким от того, о котором мечтал Симен. Боссы клуба были убеждены, что у Дэвида нет шансов достичь вершин, поэтому в межсезонье продали парня за 4 тысячи фунтов в Петерборо, игравшего в третьем дивизионе.

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Дэвид злой – он готов доказать, что функционеры ошибались. Почти сразу он завоевывает место в основе и быстро прогрессирует. Уже два года спустя молодого кипера заметил Бирмингем. Клуб хотел подняться в элитный дивизион Англии, а без надежного стража ворот реализовать это невозможно.

Перед сезоном 1984/85 Симен идет на повышение и становится игроком "синих". Его трансфер обошелся Бирмингему в 100 тысяч фунтов. Инвестиция оправдала себя – с Сименом в воротах команда занимает второе место в таблице и выходит в высший дивизион Англии. Невероятный скачок как для парня, в будущее которого не верили в Лидсе.

К борьбе среди лучших команд Англии Бирмингем не был готов – громкий вылет по итогам сезона 1985/86 и понижение в классе. Но Симен не собирался тонуть вместе с этим кораблем и принял предложение Квинса Парк Рейнджерс, оставшись играть в элите.

Здесь Дэвиду воздается за все старания – четыре прекрасных сезона, титул "голкипера без слабых мест" и вызов в национальную сборную Англии. Мечты футболиста, с детства неистово прыгавшего за мячами в порыве защитить ворота, сбывались одна за другой.

Надежный молодой голкипер привлек внимание британских грандов. Наиболее активным был лондонский Арсенал, заплативший за Дэвида 1,3 миллиона фунтов – на то время рекордную сумму за вратаря.

"Канониры" стали для Симена "командой жизни". Именно здесь за 13 сезонов он стал легендарным "номером 1", сыграл более 4 сотен матчей, трижды стал чемпионом Англии, 4 раза праздновал победу в Кубке Англии, побеждал в Кубке английской лиги, 4 раза поднимал над головой Суперкубок Англии и радовался Кубку Кубков. Скептики помнят одиночные ляпы Дэвида, но им не удастся омрачить его надежность и сейвы на грани человеческих возможностей.

Правда, одна ошибка таки "подмочила" конец карьеры голкипера. Виновником трагедии стал Роналдиньо. Парашют техничного зубастика за спину Дэвиду стал финальным аккордом для Англии на ЧМ-2002.

Роналдиньо повезло. Знали ли мы тогда, как он классно играет? Нет! Мы слышали о нем, но в первый раз увидели на поле. Люди до сих пор спрашивают меня: "Он действительно хотел выполнить штрафную именно так?". Но это неважно. Мяч летел 40 метров, так что это ошибка вратаря, – скажет Симен годами позже.

После сезона 2002/03 Арсенал не стал продлевать контракт с возрастным голкипером, так что Дэвид в статусе свободного агента перешел в Манчестер Сити. Написать здесь яркую историю не удалось – посреди сезона Дэвид получил травму, заставившую его принять решение о завершении карьеры.

Дэвид Симен – это знаковая фигура для английского футбола, ставшая указателем для многих поколений футболистов в перчатках.