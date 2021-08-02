У 10-й день Олімпійських ігор у Токіо спортсменам збірної України поки не вдалося завоювати жодної медалі.

Представник України з метання молота Михайло Кохан став одним з п'яти атлетів, які достроково пробились до фіналу. 20-річний спортсмен з другої спроби метнув молот на 78,36 метрів, тоді як прохідний норматив становив 77,50 м. Інший український атлет Гліб Піскунов не зміг пройти у фінал, його результат – 73,84 метри.

Стрілець Павло Коростильов не зміг подолати кваліфікацію у фінал кульової стрільби (25 метрів, пістолет). Він показав 9-й результат, набравши 294 очки. Раніше Коростильов посів 4-е місце на Олімпіаді у Токіо з кульової стрільби (пістолет, 10 метрів).

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Борчиня вільного стилю Алла Черкасова (вага до 68 кг) завоювала путівку у півфінал Олімпійських ігор-2020. У чвертьфіналі 32-річна спортсменка здолала німкеню Анну Шелл. У 1/2 фіналу українка поступилась чинній чемпіонці світу, американці Сток Менсі. Черкасова битиметься за бронзову медаль ОІ-2020.

Веслувальниці Марія Кічасова-Скорик та Юлія Юрійчук вибули з одиночних змагань із запливу на байдарках (200 метрів). У турнірі на байдарках-двійках (500 метрів) Анастасія Тодорова і Людмила Кукліновська також не подолали кваліфікаційний етап.

Веслувальники Павло Алтухов та Дмитро Янчук пройшли до півфіналу змагань на каное-двійках (1000 метрів). У чвертьфіналі вони фінішували другими.

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Сергій Куліш пробився у фінал стрільби на 50 метрів з пневматичної гвинтівки. У кваліфікації він показав шостий результат – 1178 очок. У фіналі Куліш через прикру помилку посів останнє 8-е місце, він вистрілив у "0.0". Ще один українець Олег Царьков не подолав кваліфікаційний етап з цієї дисципліни, він набрав 1166 очок.

Зауважимо, український борець греко-римського стилю Ленур Теміров сьогодні змагатиметься за бронзову нагороду з представником Китаю Валіханом Сайліке. Початок поєдинку орієнтовно після 13:30 за київським часом. Онлайн-трансляція бою Теміров – Сайліке відбудеться на Суспільному за посиланням.

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