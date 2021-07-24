Дарина Білодід не стримала емоцій після здобуття першої бронзової медалі для України на Олімпійських іграх у Токіо.

У поєдинку за бронзу 20-річна українка на останніх секундах знищила ізраїльтянку Ширу Ішоні та заробила іппон – найвищу оцінку.

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Таким чином, Дарина Білодід завоювала першу в історії України нагороду у жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки та збірної України на Іграх у Токіо. Після переможного поєдинку Дарина не стримала сліз.

Нагадаємо, Олімпіада стартувала 23 липня і завершиться 8 серпня. Інший український дзюдоїст Артем Лесюк у боротьбі за бронзу поступився нідерландцеві Торніке Чакадуа.

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