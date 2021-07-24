Українські атлети не надто вдало стартували на Олімпійських іграх у Токіо.

Тенісистка Даяна Ястремська поступилася у першому колі канадійці Лейлі Фернандеш – 2:1 (3:6, 6:3, 0:6).

У парному турнірі Олімпіади-2020 Ястремська та Еліна Світоліна також програли у першому ж матчі француженкам Алізе Корне та Фіоні Ферро – 2:0 (6:2, 6:4). Для Даяни Олімпіада в Токіо завершена. Світоліна продовжує боротьбу в одиночних змаганнях.

Капітан української команди боксерів Микола Буценко на старті олімпійського турніру поступився еквадорцеві Жан-Карлосу Кайседо-Пачіто у ваговій категорії до 57 кг. Судді віддали мінімальну перевагу представнику Еквадору – 3:2. Буценко також завершив свій шлях на Олімпіаді-2020.

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Українець Павло Коростильов зупинився за крок від медалі Олімпійських Ігор у Токіо в кульовій стрільбі (10 метрів з пістолета). Атлет посів четверте місце, хоча мав шанс стати призером.

Дарина Білодід не пройшла до фіналу турніру з дзюдо. У півфіналі вона поступилася японці Фуні Тонакі. Однак українка ще побореться за бронзу, її суперницею стане ізраїльтянка Шира Ішоні.

З Токіо попрощається також дзюдоїст Артем Лесюк. У втішному поєдинку він поступився нідерландцеві Торніке Чакадуа. Раніше, в 1/4 фіналу Лесюк програв французу Луці Мхеїдзе – віце-чемпіону Європи.

Нагадаємо, Олімпіада-2020 триватиме до 8 серпня. Ігри у Токіо повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо. Найголовніший планетарний спортивний форум проходить за порожніх трибун.

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