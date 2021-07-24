Дарья Белодед не сдержала эмоций после завоевания первой бронзовой медали для Украины на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за бронзу 20-летняя украинка на последних секундах уничтожила израильтянку Ширу Ишони и заработала иппон – высшую оценку.

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Таким образом, Дарья Белодед завоевала первую в истории Украины награду в женском дзюдо, это также дебютная олимпийская медаль для самой атлетки и сборной Украины на Играх в Токио. После победного поединка Дарья не сдержала слез.

Напомним, Олимпиада стартовала 23 июля и завершится 8 августа. Другой украинский дзюдоист Артем Лесюк в борьбе за бронзу уступил голландцу Торнике Чакадуа.

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