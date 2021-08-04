Борець греко-римського стилю Жан Беленюк не стримував емоцій після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2020.

30-річний спортсмен здолав у фінальному поєдинку угорця Віктора Лорінца та виграв першу золоту медаль токійської Олімпіади для України. Це також перше олімпійське золото у кар'єрі титулованого українця.

Беленюк завоював для України першу золоту медаль Олімпіади у Токіо

Після тріумфу на Іграх-2020 Жан Беленюк накинув на свої плечі синьо-жовтий прапор та під гучні аплодисменти публіки станцював запальний український гопак.

Зауважимо, сьогодні призерами Ігор-2020 також стали Ірина Коляденко (бронза), Парвіз Насібов (срібло) і український дует з артистичного плавання Марта Фєдіна та Анастасія Савчук (бронза). Загалом, українські атлети здобули у Токіо 11 нагород – 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових.

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