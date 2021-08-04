30-річний український атлет здолав у фіналі угорця Віктора Лорінца та виграв золоту медаль токійської Олімпіади.

Насібов виборов друге олімпійське срібло для України

У першому періоді Жан Беленюк мінімально поступився опоненту, стримуючи його атаки (0:1). У другому періоді українець був активнішим – зрівняв рахунок та зробив накат, заробивши 5 балів. До кінця поєдинку Беленюк втримав перевагу (5:1) і завоював перше олімпійське золото у кар'єрі. Це також перша золота медаль для України на токійській Олімпіаді.

Зауважимо, інший український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібло у вазі до 67 кг. Загалом, українські атлети здобули у Токіо дев'ять нагород – 1 золоту, 2 срібних та 6 бронзових.

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