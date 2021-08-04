Борец греко-римского стиля Жан Беленюк не сдерживал эмоций после победы в финале Олимпийских игр-2020.

30-летний спортсмен одолел в финальном поединке венгра Виктора Лоринца и выиграл первую золотую медаль токийской Олимпиады для Украины. Это также первое олимпийское золото в карьере титулованного украинца.

Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль Олимпиады в Токио

После триумфа на Играх-2020 Жан Беленюк накинул на свои плечи сине-желтый флаг и под громкие аплодисменты публики станцевал зажигательный украинский гопак.

Отметим, сегодня призерами Олимпийских игр-2020 также стали Ирина Коляденко (бронза), Парвиз Насибов (серебро) и украинский дуэт по артистическому плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук (бронза). В общем, украинские атлеты одержали в Токио 11 наград – 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых.

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