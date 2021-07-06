Екс-форвард збірної Франції Тьєррі Анрі покинув посаду асистента головного тренера національної команди Бельгії. Він відповідав за роботу з нападниками.

43-річний фахівець завершив співпрацю з "червоними дияволами", повідомляє RMC Sport.

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Наостанок Анрі відзначився щедрим вчинком. Усі зароблені в команді гроші він вирішив перерахувати на благодійність. Вдруге до збірної Бельгії Анрі приєднався у травні. Раніше він вже працював у штабі Роберто Мартінеса в 2016-2018 рр.

До слова, самостійна тренерська кар'єра Тьєррі Анрі наразі складається не надто вдало. Легенда АПЛ посередньо попрацював із рідним Монако та канадським Монреалем.

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