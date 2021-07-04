"Завтра ми почнемо підготовку до осінніх матчів. Роберто Мартінес з нами. Офіційної заяви не буде, але немає причин змінювати тренерський штаб.

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Також у мене немає відчуття, що Мартінес подасть у відставку. Якоїсь окремої оцінки не буде, оскільки у нашій організації, як і в будь-який добре функціонуючій компанії, є культура постійної оцінки", – цитує Боссарта Sporza.

Нагадаємо, збірна Бельгії на Євро-2020 виграла свою групу, але вилетіла з турніру в чвертьфіналі, поступившись Італії (1:2). Роберто Мартінес очолює команду з 2016 року. Його контракт розрахований до закінчення ЧС-2022.

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