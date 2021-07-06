Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри покинул должность ассистента главного тренера национальной команды Бельгии. Он отвечал за работу с нападающими.

43-летний специалист завершил сотрудничество с "красными дьяволами", сообщает RMC Sport.

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Напоследок Анри отличился щедрым поступком. Все заработанные в команде деньги он решил перечислить на благотворительность. Во второй раз к сборной Бельгии Анри присоединился в мае. Ранее он уже работал в штабе Роберто Мартинеса в 2016-2018 гг.

К слову, самостоятельная тренерская карьера Тьерри Анри пока складывается не слишком удачно. Легенда АПЛ посредственно поработал с родным Монако и канадским Монреалем.

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