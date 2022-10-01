У суботу о 15:00 на полі стадіону "СКІФ" зустрінуться Львів та СК Дніпро-1. Львів’яни, які у попередньому турі вперше у сезоні перемогли, намагатимуться здолати суперника, який ще не втрачав очок.

Поточна форма

Результати команди Олександра Кучера у внутрішній першості вражають. У трьох турах дніпряни не просто тричі перемогли, а зробили це максимально переконливо із загальною різницею 8:0. Не те, що очки відібрати, а й навіть забити у ворота Дніпро-1 не змогли Динамо, Верес та Металіст 1925. Варто зауважити, що для команд з Рівного та Харкова це єдині поразки в УПЛ у поточному сезоні.

Parimatch Ukraine оцінює перемогу львів’ян коефіцієнтом 5,30. Тріумф господарів є більш ймовірним – 1,55. На нічию коефіцієнт становить 4,50.

Загалом забитими м’ячами відзначалися сім різних виконавців дніпрян. Несподіваним проміжним бомбардиром є захисник Володимир Адамюк, який забив 2 голи у 2 матчах. У суботу він протистоятиме своїй колишній команді, тому матиме подвійне бажання провести вдалий поєдинок.

Дещо налагодили спортклубівці свої справи і в єврокубках. Після стартової поразки АЗ (0:1) у Лізі конференцій СК Дніпро-1 переміг на виїзді Аполлон (3:1). Такою була остання гра команди Кучера напередодні вікна для збірних.

Довбик та Адамюк

Натомість Львів заповнив цю паузу офіційним перенесеним матчем 1-го туру проти Минаю. Підопічні Олега Дулуба проявили героїзм, адже грали у меншості із 40-ї хвилини. Щобільше, Львів не лише втримав ворота на замку (компліменти на адресу кіпера-дебютанта Івана Пономаренка), а й вирвав виїзну перемогу. Гол Олександра Васильєва у компенсований час дозволив львів’янам відштовхнутися від дна турнірної таблиці.

У попередніх турах Львів програв Зорі (2:3) та Динамо (0:1) і розійшовся миром із Кривбасом (0:0).

Львів'яни у матчі з Кривбасом

Історія протистоянь

За увесь час зустрічей цих команд жодного разу не було зафіксовано нічийного результату. Перемога львів'ян у 2019-му в першій зустрічі на рівні Прем'єр-ліги так і залишається єдиною для них. Після цього у шести матчах поспіль неодмінно перемагав СК Дніпро-1.

Попереднє протистояння команд відбулося рік тому – 2 жовтня 2021-го. Номінально домашній для Львова матч приймав тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Єдиний гол Артема Довбика на 2-й хвилині визначив долю переможця.

Кадрова ситуація

Олег Дулуб зіткнеться із серйозними проблемами у процесі формування основної обойми на суботній поєдинок. І справа не лише у дискваліфікації Михайла Шишки. Через ушкодження попередній матч з Минаєм не змогли дограти Богдан Мишенко та Владислав Бугай. Не було у заявці на гру і голкіпера Олександра Ільющенкова.

Що стосується СК Дніпро-1, то все ще у лазареті перебувають Еміліано Пуріта та Валерій Лучкевич. Зате повернувся до тренувань із загальною групою Домінго Бланко. Крім того, минулого тижня команда Олександра Кучера дозаявила двох бразильців: 23-річного центрального оборонця Габріеля Гомеса Феррейру та 19-річного форварда Гомеса Леонардо.

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Олексій Гуцуляк

Орієнтовні склади

Львів: Пономаренко – Вовкун, Муравський, Мильченко – Бусько, Якимів, Васильєв, Крушинський, Бойко, Грисьо, – Нич.

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик.

Арбітри

Головний рефері – Денис Шурман (Київська область), асистенти: Станіслав Марулін (Херсонська область) та Володимир Журибіда (Луцьк), четвертий рефері – Олександр Омельченко (Слов’янськ).