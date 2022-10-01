В субботу в 15:00 на поле стадиона "СКИФ" встретятся Львов и СК Днепр-1. Львовяне, которые в предыдущем туре впервые в сезоне победили, постараются одолеть соперника, еще не терявшего очков.

Текущая форма

Результаты команды Александра Кучера во внутреннем первенстве впечатляют. В трех турах днепряне не просто трижды победили, а сделали это максимально убедительно с общей разницей 8:0. Не то что очки отобрать, но даже забить в ворота СК Днепр-1 не смогли Динамо, Верес и Металлист 1925. Стоит заметить, что для команд из Ровно и Харькова это единственные поражения в УПЛ в текущем сезоне.

Parimatch Ukraine оценивает победу львовян коэффициентом 5,30. Триумф хозяев более вероятен – 1,55. На ничью коэффициент составляет 4,50.

В общей сложности забитыми мячами отмечались семь разных исполнителей днепрян. Неожиданным промежуточным бомбардиром является защитник Владимир Адамюк, забивший 2 гола в 2 матчах. В субботу он будет противостоять своей бывшей команде, поэтому будет иметь двойное желание провести удачный поединок.

Наладили спортклубовцы свои дела и в еврокубках. После стартового поражения АЗ (0:1) в Лиге конференций СК Днепр-1 победил на выезде Аполлон (3:1). Такова была последняя игра команды Кучера накануне окна для сборных.

Довбик и Адамюк

Львов заполнил эту паузу официальным перенесенным матчем 1-го тура против Миная. Подопечные Олега Дулуба проявили героизм, ведь играли в меньшинстве с 40-й минуты. Более того, Львов не только удержал ворота на замке (комплименты в адрес кипера-дебютанта Ивана Пономаренко), но и вырвал выездную победу. Гол Александра Васильева в компенсированное время позволил львовянам оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

В предыдущих турах Львов проиграл Заре (2:3) и Динамо (0:1) и разошелся миром с Кривбассом (0:0).

Львовяне в матче с Кривбассом

История противостояний

За все время встреч этих команд ни разу не было зафиксировано ничейного результата. Победа львовян в 2019 году в первой встрече на уровне Премьер-лиги так и остается единственной для них. После этого в шести последующих матчах непременно побеждал СК Днепр-1.

Предыдущее противостояние команд произошло год назад – 2 октября 2021 года. Номинально домашний матч для Львова принимал тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. Единственный гол Артема Довбика на 2-й минуте определил судьбу победителя.

Кадровая ситуация

Олег Дулуб столкнется с серьезными проблемами в процессе формирования основной обоймы на субботний поединок. И дело не только в дисквалификации Михаила Шишки. Из-за повреждения предыдущий матч с Минаем не смогли доиграть Богдан Мышенко и Владислав Бугай. Не было в заявке на игру и голкипера Александра Ильющенкова.

Что касается СК Днепр-1, то все еще в лазарете находятся Эмилиано Пурита и Валерий Лучкевич. Зато вернулся к тренировкам с общей группой Доминго Бланко. Кроме того, на прошлой неделе команда Александра Кучера дозаявила двух бразильцев: 23-летнего центрального защитника Габриэля Гомеса Феррейру и 19-летнего форварда Гомеса Леонардо.

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Алексей Гуцуляк

Ориентировочные составы

Львов: Пономаренко – Вовкун, Муравский, Мильченко – Бусько, Якымив, Васильев, Крушинский, Бойко, Грысьо, – Ныч.

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Амаш – Довбик.

Арбитры

Главный рефери – Денис Шурман (Киевская область), ассистенты: Станислав Марулин (Херсонская область) и Владимир Журибида (Луцк), четвертый рефери – Александр Омельченко (Славянск).