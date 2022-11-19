Поточна форма

Битва першої та другої команд чемпіонату за звання зимового чемпіона – це завжди інтрига. Навіть, якщо у звичній вивісці "Динамо-Шахтар" відбулася заміна. І це не кажучи вже про усі інші хитросплетіння майбутнього протистояння Шахтаря та Дніпра-1.

Перемогу номінальних господарів Parimatch Ukraine оцінює коефіцієнтом 3,30. На тріумф донеччан – 2,14. Нічийний підсумок помножить вашу ставку на 3,55.

Ключовий підтекст цієї дуелі – тренерський. Легенда Шахтаря та семиразовий чемпіон України у складі "гірників" Олександр Кучер зустрінеться з головною командою своєї кар'єри. А попередній наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч протистоятиме своїм колишнім у статусі тренера Шахтаря. Крім того, у суботу Олександр Піхальонок матиме змогу зіграти проти команди, яка його виховала. А Невен Джурасек та Лукас Тейлор перед стартом сезону навпаки вирушили за протилежним маршрутом із Дніпр-1 у Шахтар.

Піхальонок та Джурасек тепер по різні сторони барикад

Дніпрян та донеччан у турнірній таблиці розділяють п'ять очок. Щоправда, "гірники" можуть скоротити відставання завдяки матчу, який вони мають у запасі. У минулому турі лідери УПЛ синхронно втратили очки. Дніпро-1 не впорався з Ворсклою (1:1), а Шахтар – із Зорею (2:2).

Ігор Когут у матчі з Ворсклою

Для хлопців Кучера ця нічия виявилася лише другою у Прем'єр-лізі. В інших 10 поєдинках Дніпро-1 вигравав. Схожа картина у Шахтаря: 8 перемог та 3 нічиї. Суботні суперники залишаються єдиними в УПЛ, хто ще не програвав. До того ж обидві команди продовжують потужні серії: дніпряни не програють в УПЛ 18 матчів поспіль, Шахтар – 26.

Дніпро-1 вже зробило вагому заявку на перше історичне чемпіонство. Натомість Шахтар прагне скористатися нагодою і повернути золото собі, поки Динамо перебуває у затяжній кризі. Відтак, успіх у двобої з основним конкурентом – хороший шанс, щоб завоювати поул-позишн.

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Історія протистоянь

В очних зустрічах Шахтар має тотальну перевагу. Усі п'ять матчів в рамках чемпіонатів України завершилися перемогами "помаранчево-чорних" із загальним рахунком 11:2. До речі, перша зустріч цих команд відбулася у півфіналі Кубку України у 2019-му. І тоді перемогли донеччани – 2:0.

Попередній поєдинок датований вереснем минулого року. На "Олімпійському" Шахтар виграв 2:0.

Кадрова ситуація

У Шахтаря з травмованими усе стабільно: Віктор Корнієнко, Мар'ян Швед, Олександр Зубков та Юхим Конопля. Очевидно, ніхто із них проти Дніпра-1 не зіграє.

Мар'ян Швед

Дніпряни також давно не можуть розраховувати на Еміліано Пуріту, Валерія Лучкевича, Домінго Бланко, Фареса Балулі та Сергія Горбунова. Ймовірно, у суботу не буде доступним для тренерського штабу алжирець Яніс Амаш.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Когут, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик.

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Мудрик – Траоре.