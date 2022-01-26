Любое выяснение отношений непосредственно на футбольном поле влечет за собой большой скандал, шум в прессе и неблагоприятные последствия для обеих сторон. А что происходит, когда между собой дерутся партнеры? В 2005 году это проверили футболисты Ньюкасла Ли Бойер и Киран Дайер.

Сезон 2004/2005 для Ньюкасла почти со старта не задался. Не помогло и подписание в июле Патрика Клюйверта, покинувшего Барселону, который должен был создать дуэт в атаке с Аланом Ширером. "Сороки" не могли победить в четырех стартовых турах и из-за этого простились с главным тренером сэром Бобби Робсоном, который провел на "Сент-Джеймс Парк" почти пять лет. Как оказалось впоследствии, это была последняя тренерская работа в жизни легендарного наставника.

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Не особо изменило ситуацию назначение новым рулевым Грэма Сунесса. Правда, в 2005-м Ньюкасл существенно улучшил результаты и выдал серию из пяти туров без поражений (кроме того, оформил успешные победные отрезки в Кубке УЕФА и Кубке Англии). 2 апреля в гости к "сорокам" приехала Астон Вилла, 11-я команда АПЛ, которая до этого всего дважды побеждала в 15 выездных поединках. Казалось, это будет легкая добыча для хозяев. Впрочем, итог этого противостояния удивил, однако еще большей неожиданностью стало событие на 81-й минуте матча на "Сент-Джеймс Парк".

В одной из первых атак бирмингемцы поразили ворота Шея Гивена. Еще хуже для хозяев стала ситуация после перерыва, когда пенальти реализовал молодой Гарет Барри. Все потому, что защитник Ньюкасла Стивен Тейлор включил режим вратаря и схлопотал удаление за игру рукой.

Happy 33rd birthday to former Newcastle United defender Steven Taylor.

Who can forget when the poor bloke was struck on the side whilst keeping Aston Villa at bay? pic.twitter.com/w7tVhiMXEz — When Football Was Better (@FootballInT80s) January 23, 2019

А через семь минут Барри забил второй раз – снова с пенальти. Настоящее унижение и позор для футболистов в черно-белых футболках.

На такую ​​шоковую терапию игроки Ньюкасла отреагировали по-разному. Та самая 81 минута, эпизод в центре поля. Скандальный Ли Бойер нашел главную причину всех неудач и набросился на партнера по команде. Одного из лидеров раздевалки не устраивало то, что Киран Дайер игнорирует его и не отдает передачи. Младший почти на два года Дайер в грубой форме ответил Бойеру что-то вроде "The reason I don't pass to you is because you're shit, basically".

Видео драки Бойера и Дайера и розбор эпизода

Одноклубники не успели изрядно пустить в ход кулаки – Бойера и Дайера растягивали даже игроки Виллы. Рефери Барри Найту не оставалось ничего, как удалить обоих игроков Ньюкасла – "сороки" вынуждены были доигрывать матч с 8 футболистами на поле. Пока они приходили в себя после увиденного, Ли и Киран пытались устроить повторную драку в тоннеле – там их снова разнимали (теперь массажисты).

Говорят, вскоре Грэм Сунесс поочередно вызвал двух нарушителей на дуэль, но они отказались ("Если вы хотите драться, я победю вас обоих", – говорил главный тренер). Что касается дисциплинарных органов Футбольной Ассоциации, то они прибегли к более привычным методам наказания. Сначала Бойеру выписали четыре матча дисквалификации, а затем добавили еще три. Дайера забанили на три матча – Ньюкасл даже обжаловал это решение, называя Кирана жертвой нападения. А Бойер, к тому же, вынужден был заплатить штраф в размере шестинедельной зарплаты. Вдобавок президент клуба Фредди Шеперд заявил, что футболист должен на коленях благодарить Бога за то, что его не выставили за дверь.

Дайер, Сунесс, Бойер (слева – направо) / фото Ньюкасл

Официальные решения Ньюкасла были более толерантными – сразу после скандального матча клуб организовал специальную пресс-конференцию, где бойцы всячески пытались сгладить углы. Между ними за столом расположился Сунесс.

Я просто хотел бы извиниться перед болельщиками, руководством клуба, тренерским штабом, всеми игроками и всеми, кто связан с Ньюкаслом, моей семьей и всеми, кто был свидетелем того, что произошло на футбольном поле, – сказал Бойер. Риторика Дайера была аналогичной.

Бойер и Дайер в Вест Хэме / фото из открытых источников

В следующих трех турах АПЛ Ньюкасл проиграл, а затем вылетел от Спортинга в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:0 и 1:4 – один из голов, кстати, забил Дайер). В итоге, в Премьер-Лиге "сороки" финишировали 14-ми. После того сезона клуб покинуло немало полузащитников, однако Бойер и Дайер все еще оставались партнерами. Ли уехал из "Сент-Джеймс Парк" через год, а Киран задержался еще на сезон. По иронии судьбы вскоре дуэт воссоединился в Вест Хэме, однако лишнего внимания к себе не привлекал.

В конце концов, со временем раны окончательно зажили, а в 2014-м Дайер заверил, что его отношения с Бойером настолько товарищеские, насколько вообще могут быть. "Такой уже Ли есть, – многозначительно прокомментировал Киран печальную драку и своего оппонента. – Однако я все равно хочу его избить".