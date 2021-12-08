Игра и поступки Марио Жардела не оставляли равнодушными. Он так и не стал футболистом европейского топ-клуба и совсем чуть-чуть поиграл в ведущих чемпионатах: несколько матчей за Болтон в АПЛ и Анкону в Серии А. Однако даже в качестве нападающего Порту и Галатасарая бразилец выдал невероятные по результативности сезоны. В частности, так было в Лиге чемпионов-1999/2000, когда Марио играл за Порту.

Образ Жардела воплощал в себе, казалось бы, несочетаемые вещи. Он забивал с бешеной периодичностью, дважды выиграл "Золотую бутсу", вошел в список элитных голеадоров Лиги чемпионов, первым сделал дубль в матчах с Реалом и Барселоной и установил десятки других достижений.

Вместе с тем Жардел признался, что употреблял наркотики, исчезал в ночных клубах, скандалил с тренерами, провалился в сборной Бразилии, сменил 20 клубов, а после футбола попробовал себя в политике и попал в коррупционный скандал.

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В сезоне 1999/2000 Украина имела своего представителя среди главных бомбардиров ЛЧ. Сергей Ребров забил 8 раз соперникам киевского Динамо и расположился вслед за Симоне Индзаги из Лацио (9 голов) и трио Жардел-Ривалдо-Рауль, наколотивших 10 голов. И все же нападающих Реала и Барселоны 26-летний игрок Порту опередил по дополнительным показателям – СуперМарио сыграл меньше времени, чем его звездные конкуренты. В персональной коллекции Жардела был статус лучшего бомбардира Кубка Либертадорес-1995 в составе Гремио, а пять лет спустя он стал лучшим еще и в Европе.

В 90-х Порту финишировал не ниже второго места в чемпионате Португалии и делал большие успехи в Лиге чемпионов (полуфинал 1993/1994 и четвертьфинал 1996/1997). В 1999 году "драконы", вооруженные взрывным Жарделом и вдохновленные очередным чемпионством, готовились штурмовать самый престижный европейский турнир.

Жардел против Гвардиолы / фото Порту

Жребий отправил Порту в группу с Реалом, Олимпиакосом и Мольде. В первом туре португальцы привезли тяжелую победу из Норвегии (1:0) благодаря голу Деку. Следующий матч снова получился "сухим". В этот раз "драконы" обыграли Олимпиакос 2:0, а второй гол забил Жардел, воспользовавшийся пасом с левого фланга и прошивший вратаря.

Через неделю Порту уступил Реалу на "Сантьяго Бернабеу" – 1:3. На гол Фернандо Морьентеса в середине первого тайма почти сразу ответил СуперМарио. Вратарь мадридцев Альбано Биссарри просто подарил мяч отреагировавшему мгновенно форварду.

В ответном матче Жардел снова забил Реалу, и сделал это дважды. Дубль лидера атак португальцев принес важную победу 2:1. Сначала мощный удар бразильца неудачно подправил Иван Кампо, а затем Марио выиграл верховую дуэль после подачи от углового флажка. Свою голевую серию Жардел продолжил в следующем туре, когда забил и Мольде. Голкипер Витор Байя фактически одной передачей вывел на свидание партнера с вратарем, а тот отправил мяч точно в угол. Жардел пропускал последний тур против Олимпиакоса, поэтому закончил групповой этап с отличным показателем – 5 голов в 5 матчах.

Жардел в матче с Барселоной / фото Порту

Согласно формату тогдашней Лиги чемпионов двух победителей каждой группы ждал второй групповой турнир. Порту удалось выйти и из этого квартета с крепкими соперниками: Барселоной, Спартой и Гертой.

В первом туре Жардел еще раз забил – победа в Праге над Спартой 2:0. Следующее результативное действие случилось через тур. После гола на "Сантьяго Бернабеу" Жардел зажег на "Ноу Камп". Правда, его дубль не спас Порту от поражения Барселоне – 2:4.

Обратите внимание на второй гол Жардела. Пас пяткой, чувство ритма, скорость и невероятная игра головой. Искусство!

Парадоксально, но в следующих трех матчах для Марио настало голевое молчание. Вплоть до четвертьфинальных сражений с Баварией. В домашней встрече он открыл счет, но в конце игры его земляк Пауло Сержио спас мюнхенцев от поражения. Две недели спустя на "Олимпиаштадионе" все произошло с зеркальной последовательностью. На точный удар Пауло Сержио ответил Жардел. Снова удар головой, снова фантастический прыжок. К тому же на 90-й минуте.

Когда казалось, что игра продолжится в экстрайме, Томас Линке на третьей компенсированной минуте вывел Баварию в полуфинал и похоронил надежды Порту.

Жардел конфликтует с Ле Со в составе Болтона / фото из открытых источников

Через несколько месяцев Жардел покинул Порту и подписал контракт с турецким Галатасараем. Уже в дебютном матче бомбардир отличился 5(!) голами. На берегах Босфора СуперМарио играл так страстно, как умел, а еще помог выиграть Мирче Луческу Суперкубок УЕФА (опять дважды забил Реалу), но не переставал попадать в скандалы.