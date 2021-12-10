Рік тому перестало битися серце Жерара Ульє. Людини, яка принесла перше чемпіонство ПСЖ, дала дорогу у життя Стівену Джеррарду і заклала основи Ліверпуля-переможця Ліги чемпіонів у 2005-му.

"Я підписав контракт з Ульє. Він у мене в офісі. Але за п'ять днів до виходу на роботу у французького фахівця скрутило спину. І він вирішив, що спокійніше йому працюватиметься функціонером федерації футболу Франції", – заявив Ігор Суркіс у 2007-му на презентації нового генерального директора Динамо Резо Чохонелідзе.

Достеменно невідомо, яка доля цього документу, що так і не набрав чинності. Формально він міг би змінити долю не лише самого французького тренера, а й визначити на роки розвиток київського Динамо. На жаль, згадуючи мсьє Жерара, можемо вести мову про нього в контексті Динамо тільки в умовному способі. Пізніше журналісти висунули версії зриву переговорів. За однією з них проти переїзду в Україну виступала дружина тренера. За іншою, Ульє одразу поставив умову – 50 мільйонів на підсилення складу.

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Після тієї зірваної київської угоди Ульє попрацював лише в одному клубі. У вересні 2010-го француз очолив Астон Віллу і затримався там до червня 2011-го. Причиною завершення тренерської кар’єри стали не стільки результати, як стан здоров’я. У квітні Ульє навіть госпіталізували і він фактично не міг виконувати свої обов’язки. Проте Англія та й увесь світ передусім знають Жерара Ульє як видатного тренера, який створив харизматичний Ліверпуль на зламі тисячоліть.

Ульє та Джеррард / фото thetimes

За спиною в Ульє не було якісної футбольної школи. Його і екс-футболістом складно було назвати. Уродженець Теруанна, що на півночі Франції, вивчав англійську мову у Лілльському університеті, а згодом працював учителем. Наприкінці 60-х він викладав у одній із ліверпульських шкіл і вперше на власні очі побачив команду Білла Шенклі. Футбол для Ульє на той момент не був справою всього життя, однак він горів грою і навіть виступав за кілька любительських команд.

На початку 70-х Жерар грав за скромний Ле Туке і паралельно виконував функції тренера. Успіхи з аматорськими клубами, які він виводив на професійний рівень, привернули увагу Лансу, з яким Ульє пробився у єврокубки. Кар'єрне зростання молодого тренера було настільки стрімким, що у 1985-му Жерар очолив ПСЖ, а вже наступного року зробив парижан найсильнішою командою Франції (як вже згадувалося, вперше в історії). Варто зауважити, що згодом Ульє виграє чемпіонство з Ліоном і стане третім тренером, якому підкориться таке досягнення – два чемпіонські титули з різними командами.

Ульє святкує чемпіонство з ПСЖ / фото ПСЖ

Був у кар'єрі Жерара і досвід роботи у збірних Франції різних рівнів на різних посадах. Спершу він працював асистентом головного тренера національної команди Мішеля Платіні (паралельно виконуючи функції технічного директора). У 1992-му Ульє одноосібно очолив Les Bleus, проте той період складно занести йому до активу.

Відбір на чемпіонат світу 1994-го дотепер згадують у Франції, як страшний сон. У двох заключних турах команді Ульє треба було набрати хоча б одне очко у домашніх матчах з Ізраїлем та Болгарією. В обох поєдинках господарі пропустили на 90-й хвилині, зазнали поразок і просто таки феєрично віддали свою путівку на Мундіаль Швеції та Болгарії. Згодом Ульє в автобіографічній книзі звинуватить у поразці свого підопічного Давіда Жинола. А той у відповідь навіть позиватиметься на тренера до суду.

Ульє та Жинола / фото archyde.com

Після гучного провалу Ульє доручили роботу з юнацькими збірними. У 1996-му його команда виграє Євро (U-18), де виблискували Анелька, Анрі та Трезеге.

А в липні 1998-го мсьє Жерар відважився на доленосний крок і очолив Ліверпуль. Команда переживала надзвичайно важливу главу у своїй історії. Ульє вдалося не просто якісно провести зміну поколінь, а й повернути клуб до когорти провідних в АПЛ.

Спочатку у французького фахівця не все складалося гладко. Ульє фактично ділив свої обов'язки з попереднім наставником Роєм Евансом, що спричинило двовладдя та розбіжність у поглядах. З часом дует таки розлетівся і Ульє залишився наодинці за штурвалом. Француз запровадив серйозну дисципліну, робив акцент на тактиці і почав довіряти молоді. При ньому свій шанс отримали Джеррард, Каррагер, Оуен та компанія.

Крім того, Жерар провів серію трансферів, яка на роки визначатиме обличчя клубу. Безперечно, не всі новачки закріпилися на "Енфілді", а процес зміни поколінь виявився болючим – Робі Фаулер та Пол Інс, м'яко кажучи, були не у захваті від деяких рішень нового наставника.

Ульє та Оуен / фото Ліверпуль

У 2005-му вже без Ульє Ліверпуль виграє Лігу чемпіонів у епохальному стамбульському фіналі. Більше половини гравців у складі тріумфаторів перебралися у Ліверпуль якраз за часів роботи француза. Визнавав цей факт і Рафа Бенітес, який привів команду до перемоги у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

Зрештою, своя вершина була і в Ульє. У 2001-му Ліверпуль встановив особливе досягнення, коли за один сезон виграв Кубок УЄФА, Кубок Англії та Кубок ліги. Щоправда, Жерар так і не зумів перемогти у чемпіонаті. Тренер віддавав роботі усього себе. В Ульє періодично виникали проблеми з серцем (одного разу безпосередньо в перерві поєдинку з Лідсом), він пропускав тренувальний процес та офіційні матчі, однак щоразу повертався. Врешті-решт, у травні 2004-го Ульє остаточно попрощався з "Енфілдом".

Після цього наставник успішно попрацював з Ліоном (два чемпіонства та два Суперкубки Франції) і повернувся в Англію, де очолив Астон Віллу. До останніх днів життя, попри проблеми зі здоров'ям, він активно цікавився футболом. 14 грудня 2020-го після чергової операції на серці у 73-річному віці Жерар Ульє відійшов у засвіти.