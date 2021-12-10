Год назад перестало биться сердце Жерара Улье. Человека, который принес первое чемпионство ПСЖ, дал дорогу в жизнь Стивену Джеррарду и заложил основы Ливерпуля-победителя Лиги чемпионов в 2005-м.

"Я подписал контракт с Улье. Он у меня в офисе. Но за пять дней до выхода на работу у французского специалиста скрутило спину. И он решил, что спокойнее ему будет работать функционером федерации футбола Франции", – заявил Игорь Суркис в 2007 году на презентации нового генерального директора Динамо Резо Чохонелидзе.

Доподлинно неизвестно, какова судьба так и не вступившего в силу документа. Формально он мог бы изменить судьбу не только французского тренера, но и определить на годы развитие киевского Динамо. К сожалению, вспоминая мсье Жерара, можем говорить о нем в контексте Динамо только в сослагательном наклонении. Позже журналисты выдвинули версии срыва переговоров. По одной из них против переезда в Украину выступала жена тренера. По другой Улье сразу поставил условие – 50 миллионов на усиление состава.

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После того сорванного киевского соглашения Улье поработал только в одном клубе. В сентябре 2010-го француз возглавил Астон Виллу и задержался там до июня 2011-го. Причиной завершения тренерской карьеры стали не столько результаты, как состояние здоровья. В апреле Улье даже госпитализировали, и он фактически не мог выполнять свои обязанности. Однако Англия и весь мир прежде всего знают Жерара Улье как выдающегося тренера, создавшего харизматичный Ливерпуль на рубеже тысячелетий.

Улье и Джеррард / фото thetimes

За спиной в Улье не было качественной футбольной школы. Его и экс-футболистом было сложно назвать. Уроженец Теруанна, городка на севере Франции, изучал английский язык в Лилльском университете, а потом работал учителем. В конце 60-х он преподавал в одной из ливерпульских школ и впервые собственными глазами увидел команду Билла Шенкли. Футбол для Улье на тот момент не являлся делом всей жизни, однако он горел игрой и даже выступал за несколько любительских команд.

В начале 70-х Жерар играл за скромный Ле Туке и параллельно выполнял функции тренера. Успехи с любительскими клубами, которые он выводил на профессиональный уровень, привлекли внимание Ланса, с которым Улье пробился в еврокубки. Карьерный рост молодого тренера был настолько стремителен, что в 1985 году Жерар возглавил ПСЖ, а уже в следующем году сделал парижан сильнейшей командой Франции (как уже упоминалось, впервые в истории). Стоит отметить, что впоследствии Улье выиграет чемпионство с Лионом и станет третьим тренером, которому подчинится такое достижение – два чемпионских титула с разными командами.

Улье празднует чемпионство с ПСЖ / фото ПСЖ

Был в карьере Жерара и опыт работы в сборных Франции разных уровней на разных должностях. Сначала он работал ассистентом главного тренера национальной команды Мишеля Платини (параллельно выполняя функции технического директора). В 1992-м Улье единолично возглавил Les Bleus, однако тот период сложно занести ему в актив.

Отбор на чемпионат мира-1994 до сих пор вспоминают во Франции, как страшный сон. В двух заключительных турах команде Улье нужно было набрать хотя бы одно очко в домашних матчах с Израилем и Болгарией. В обоих поединках хозяева пропустили на 90-й минуте, потерпели поражения и просто таки феерически отдали свою путевку на Мундиаль Швеции и Болгарии. Потом Улье в автобиографической книге обвинит в поражении своего подопечного Давида Жинола. А тот в ответ даже будет судиться с тренером.

Улье и Жинола / фото archyde.com

После громкого провала Улье поручили работу с юношескими сборными. В 1996 году его команда выиграла Евро (U-18), где сверкали Анелька, Анри и Трезеге.

А в июле 1998-го мсье Жерар решился на судьбоносный шаг и возглавил Ливерпуль. Команда переживала важнейшую главу в своей истории. Улье удалось не просто качественно произвести смену поколений, но и вернуть клуб в когорту ведущих в АПЛ.

Поначалу у французского специалиста не все складывалось гладко. Улье фактически делил свои обязанности с предыдущим наставником Роем Эвансом, что повлекло за собой двоевластие и разногласие во взглядах. Со временем дуэт таки развалился и Улье остался за штурвалом наедине. Француз ввел серьезную дисциплину, делал упор на тактику и начал доверять молодежи. При нём свой шанс получили Джеррард, Каррагер, Оуэн и компания.

Кроме того, Жерар провел серию трансферов, которая на годы будет определять лицо клуба. Бесспорно, не все новички закрепились на "Энфилде", но процесс смены поколений оказался болезненным – Роби Фаулер и Пол Инс, мягко говоря, были не в восторге от некоторых решений нового наставника.

Улье и Оуэн / фото Ливерпуль

В 2005-м уже без Улье Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов в эпохальном стамбульском финале. Более половины игроков в составе триумфаторов перебрались в Ливерпуль как раз во время работы француза. Признавал этот факт и Рафа Бенитес, приведший команду к победе в самом престижном европейском клубном турнире.

В конце концов, своя вершина была и в Улье. В 2001 году Ливерпуль установил особое достижение, когда за один сезон выиграл Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги. Правда, Жерар так и не смог победить в чемпионате. Тренер отдавал работе всего себя. В Улье периодически возникали проблемы с сердцем (однажды непосредственно в перерыве поединка с Лидсом), он пропускал тренировочный процесс и официальные матчи, однако каждый раз возвращался. В конце концов, в мае 2004-го Улье окончательно простился с "Энфилдом".

После этого наставник успешно поработал с Лионом (два чемпионства и два Суперкубка Франции) и вернулся в Англию, где возглавил Астон Виллу. До последних дней жизни, несмотря на проблемы со здоровьем, он активно интересовался футболом. 14 декабря 2020 года после очередной операции на сердце в 73-летнем возрасте Жерар Улье отошел в засветы.