Українська національна команда лише двічі виступала на Євро. Ще раніше, у 1992-му, у складі збірної СНД на чемпіонаті Європи грали українські футболісти шотландського Рейнджерса: Олег Кузнєцов та Олексій Михайличенко. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує наших земляків, які провели найбільшу кількість поєдинків на континентальній першості.

Олексій Михайличенко – 8 матчів

Михайличенко забиває Англії / Фото Paul Popper

Свій перший матч на чемпіонаті Європи тоді ще гравець київського Динамо провів у червні 1988 року. Збірна СРСР під керівництвом Валерія Лобановського стартувала у Кельні поєдинком проти Нідерландів. Мине майже два тижні і ці суперники знову зіграють між собою – цього разу у фіналі Євро-1988. На тому турнірі Михайличенко провів усі 5 поєдинків від дзвінка до дзвінка і відзначився голом у ворота Англії. Через чотири роки Олексій зіграє на Євро вже у футболці збірної СНД. Гравець Рейнджерс тричі виведе партнерів з капітанською пов'язкою на руці, а чудернацька збірна фінішує останньою у групі без перемог.

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Олег Кузнєцов – 7 матчів

Олег Кузнєцов збиває Джанлуку Віаллі у півфіналі Євро-1988 / Фото Billy Stickland

Шлях партнера по Динамо, а згодом і по Рейнджерс повністю повторює Олег Кузнєцов. З тією лише різницею, що в одному із восьми можливих матчів чемпіонатів Європи Кузнєцов участі не брав. Через дискваліфікацію Олег Володимирович пропустив вирішальну битву із Нідерландами у фіналі. Потім у пресі бідкалися і розводили руками – присутність лідера оборони суттєво покращила б шанси команди Лобановського на успіх. Незабаром Кузнєцову та Михайличенку запропонують приєднатися до компанії перебіжчиків і змінити громадянство на російське (хоча це, мабуть, не допомогло б їм зіграти на Євро-1996 у складі Росії через поважний вік). Однак ті відповіли відмовою: "Кілька хлопців (Канчельскіс, Онопко, Юран) на цей варіант пристали, та ми з Олексієм категорично відмовилися", – розповідав через багато років Кузнєцов.

Андрій Пятов – 6 матчів

Фото УАФ

Лише два гравці збірної України відіграли повністю усі поєдинки на двох чемпіонатах Європи без замін. На Євро-2020, очевидно традиція зруйнується – вперше в історії у воротах української національної команди гратиме не Андрій Пятов. У всякому разі 36-річний голкіпер (у червні йому виповниться 37) має теоретичну можливість наздогнати Кузнєцова та Михайличенка. Тепер тільки можна гадати і шкодувати – якби змагання не перенесли на рік, то Пятов, ймовірно, вважався б основним воротарем України.

Євген Хачеріді – 6 матчів



Фото О. Осипова

540 хвилин на континентальній першості провів і центральний захисник Євген Хачеріді. Щоправда, досягнення оборонця так і залишиться непорушним – востаннє за головну команду країни Хачеріді грав у 2017-му і давно попрощався зі збірною. Євгену тільки 33, та його кар’єра невпинно наближається до завершення. Та все ж ексдинамівець поки зберігає особливий статус – єдиний польовий гравець "синьо-жовтих", який відіграв без замін на турнірі.

Андрій Ярмоленко – 6 матчів





Фото УАФ

Найбільш реальний претендент на оновлення лідера рейнтигу. Незважаючи на травми та перманентні проблеми у Вест Хемі, Ярмоленко залишається ключовим виконавцем у побудовах Андрія Шевченка. Потенційно Андрій може вже на Євро-2020 очолити список українців, які зіграли найбільше матчів на чемпіонатах Європи. Доречно також побажати Ярмоленку записати своє ім’я у главі "Українці, які забивали на Євро". Адже на турнірі у період Незалежності відзначався тільки Шевченко – його два взяття воріт Швеції залишаються єдиними голами "синьо-жовтих" на Євро.

Євген Коноплянка – 6 матчів

Фото Є. Кравса

Донедавна фланги нашої збірної неможливо було уявити без пари Коноплянка-Ярмоленко. Проте на Євро-2020 ми їдемо без яскравої зірки, яка, схоже, гасне на очах. Коноплянка брав участь у всіх шести матчах на чемпіонатах Європи у 2012-му та 2016-му. До речі, асистували Шевченку в згаданому двобої зі шведами якраз наші "крила". Спочатку Андрій Миколайович забив після пасу Ярмоленка, а через кілька хвилин гольову передачу віддав Коноплянка.