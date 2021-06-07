Украинская национальная команда лишь дважды выступала на Евро. Еще раньше, в 1992-м, в составе сборной СНГ на чемпионате Европы играли украинские футболисты шотландского Рейнджерса: Олег Кузнецов и Алексей Михайличенко. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наших земляков, которые провели наибольшее количество матчей на континентальном первенстве.

Алексей Михайличенко – 8 матчей

Михайличенко забивает Англии / Фото Paul Popper

Свой первый матч на чемпионате Европы тогда еще игрок киевского Динамо провел в июне 1988 года. Сборная СССР под руководством Валерия Лобановского стартовала в Кельне поединком против Нидерландов. Пройдет почти две недели и эти соперники снова сыграют между собой – на этот раз в финале Евро-1988. На том турнире Михайличенко провел все 5 поединков от звонка до звонка и отметился голом в ворота Англии. Через четыре года Алексей сыграет на Евро уже в футболке сборной СНГ. Игрок Рейнджерс трижды выведет партнеров с капитанской повязкой на руке, а странная сборная финиширует последней в группе без побед.

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Олег Кузнецов – 7 матчей

Олег Кузнецов сбивает Джанлуку Виалли в полуфинале Евро-1988 / Фото Billy Stickland

Путь партнера по Динамо, а затем и по Рейнджерс полностью повторяет Олег Кузнецов. С той лишь разницей, что в одном из восьми возможных матчей чемпионатов Европы Кузнецов не участвовал. Из-за дисквалификации Олег Владимирович пропустил решающую битву с Нидерландами в финале. Затем в прессе жаловались и разводили руками – присутствие лидера обороны существенно улучшило бы шансы команды Лобановского на успех. Вскоре Кузнецову и Михайличенко предложат присоединиться к компании перебежчиков и сменить гражданство на российское (хотя это, видимо, не помогло бы им сыграть на Евро-1996 в составе России из-за почтенного возраста). Однако те ответили отказом: "Несколько ребят (Канчельскис, Онопко, Юран) на этот вариант согласились, но мы с Алексеем категорически отказались", – рассказывал много лет спустя Кузнецов.

Андрей Пятов – 6 матчей

Фото УАФ

Лишь два игрока сборной Украины сыграли полностью все поединки на двух чемпионатах Европы без замен. На Евро-2020, очевидно традиция разрушится – впервые в истории в воротах украинской национальной команды выйдет не Андрей Пятов. Во всяком случае 36-летний голкипер (в июне ему исполнится 37) имеет теоретическую возможность догнать Кузнецова и Михайличенко. Теперь только можно гадать и сожалеть – если бы соревнования не перенесли на год, то Пятов, вероятно, считался бы основным вратарем Украины.

Евгений Хачериди – 6 матчей



Фото О. Осипова

540 минут на континентальном первенстве провел и центральный защитник Евгений Хачериди. Правда, достижение защитника так и останется незыблемым – в последний раз за главную команду страны Хачериди играл в 2017-м и давно попрощался со сборной. Евгению только 33, но его карьера неуклонно приближается к завершению. И все же экс-динамовец пока сохраняет особый статус – единственный полевой игрок "сине-желтых", отыгравший без замен на турнире.

Андрей Ярмоленко – 6 матчей



Фото УАФ

Наиболее реальный претендент на обновление лидера рейнтига. Несмотря на травмы и перманентные проблемы в Вест Хэме, Ярмоленко остается ключевым исполнителем в построениях Андрея Шевченко. Потенциально Андрей может уже на Евро-2020 возглавить список украинцев, сыгравших больше всего матчей на чемпионатах Европы. Уместно также пожелать Ярмоленко записать свое имя в главе "Украинцы, которые забивали на Евро". Ведь на турнире в период Независимости отмечался только Шевченко – его два взятия ворот Швеции остаются единственными голами "сине-желтых" на Евро.

Евгений Коноплянка – 6 матчей

Фото Е. Кравса

До недавнего времени фланги нашей сборной невозможно было представить без пары Коноплянка-Ярмоленко. Однако на Евро-2020 мы едем без яркой звезды, которая, похоже, гаснет на глазах. Коноплянка участвовал во всех шести матчах на чемпионатах Европы в 2012-м и 2016-м. Кстати, ассистировали Шевченко в упомянутом поединке со шведами как раз наши "крылья". Сначала Андрей Николаевич забил после паса Ярмоленко, а через несколько минут голевую передачу отдал Коноплянка.