Наставник "синьо-жовтих" оцінив перемогу над Північною Ірландією, яка стала для України першою в 2021 році.

Перемогу нашій національній команді приніс гол Олександра Зубкова у першому таймі. Це перший м'яч півзахисника Ференцвароша за національну команду.

"Для впевненості це була дуже важлива гра. Навіть якщо це товариський матч, результат все одно дуже важливий. Думаю, хлопці прониклися цим, було бажання виграти. Знову не реалізували багато моментів – треба над цим працювати. У другому таймі команда десь втомилася, був брак, пов'язаний саме з втомою.

Україна – Північна Ірландія – 1:0 – відео гола

Загалом гра непогана. Ми готувалися до цього суперника, бо ця команда грає вертикально. Було важливо витримати лінію 4-х захисників, які не так часто підключалися в атаку. Ми намагалися менше підіймати крайніх захисників та грати через відкривання півзахисників з передачами за спину. Це виходило в першому таймі – кілька разів вибігали Зубков і Ярмоленко.

Вважаю, що півзахисники своє завдання виконали. Мене зараз більше цікавить, як команда була підготовлена. Думаю, той малюнок гри і та кінцівка – наслідок того, що команда перебуває під навантаженням. Зараз ми його майже прибираємо, адже залишилося одна гра", – розповів Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол".

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Кіпру 7 червня у Харкові. Цей спаринг стане останнім для України перед чемпіонатом Європи.

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