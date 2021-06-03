Наставник "сине-желтых" оценил победу над Северной Ирландией, которая стала для Украины первой в 2021 году.

Победу нашей национальной команде принес гол Александра Зубкова в первом тайме. Это первый мяч полузащитника Ференцвароша за национальную команду.

"Для уверенности это была очень важная игра. Даже если это товарищеский матч, результат все равно очень важен. Думаю, ребята прониклись этим, было желание выиграть. Опять не реализовали много моментов – надо над этим работать. Во втором тайме команда где-то устала, был брак, связанный именно с усталостью.

Украина – Северная Ирландия – 1:0 – видео гола

В целом игра неплохая. Мы готовились к этому сопернику, потому что эта команда играет вертикально. Было важно выдержать линию 4-х защитников, которые не так часто подключались в атаку. Мы старались меньше поднимать крайних защитников и играть через открытие полузащитников с передачами за спину. Это получалось в первом тайме – несколько раз выбегали Зубков и Ярмоленко.

Считаю, что полузащитники свою задачу выполнили. Меня сейчас больше интересует, как команда была подготовлена. Думаю, тот рисунок игры и и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузкой. Сейчас мы ее почти убираем, ведь осталось одна игра", – рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол".

Следующий матч "сине-желтые" проведут против Кипра 7 июня в Харькове. Этот спарринг станет последним для Украины перед чемпионатом Европы.

Украина победила Северную Ирландию в Днепре, прервав долгую безвыигрышную серию – дебютный гол Зубкова решил все